[Coronavirus] Les événements maintenus, reportés ou présentant un risque d’annulation / de report dans les principaux lieux de sortie à Lille

Suite au passage au stade 2 de la stratégie d’endiguement au Coronavirus en France, le Gouvernement a annoncé l’interdiction des rassemblements de + de 5000 personnes en milieu confiné sur l’ensemble du territoire national, afin de contenir au mieux la propagation du virus.

Michel Lalande, le Préfet du Nord, a pris samedi 29 février 2020, un arrêté interdisant l’ensemble des rassemblements de plus de 5000 personnes organisés dans des milieux confinés (espace fermé et non en plein air) pour le Département du Nord quel qu’en soit le motif, jusqu’au samedi 14 mars 2020.

[#CoronavirusFrance] les rassemblements publics de + de 5000 personnes en milieu confiné sont interdits à compter de ce samedi 29 février sur l’ensemble du département du Nord. Le bal prévu à Dunkerque ce soir est annulé. pic.twitter.com/oFbSYRBUdT — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) February 29, 2020

Semaine du 02 au 08 mars 2020

Événements Maintenus dans les principaux lieux de Sortie *

Zénith Aréna de Lille – Jauge inférieure à 5 000 places

Mardi 03 mars 2020 > The Australian Pink Floyd Show

Mercredi 04 mars 2020 > Jean-Louis Aubert

Jeudi 05 mars 2020 > Irish Celtic – Le Chemin des Légendes

Vendredi 06 mars 2020 > La Bretagne en Musique

Samedi 07 mars 2020 > Norman

Dimanche 08 mars 2020 > Le Grand Bleu



🔴 PROGRAMMATION : INFORMATION Pour répondre aux questions sur la programmation du Zénith de Lille.

Suite aux mesures de la Direction Générale de la Santé, de la Préfecture et de la Mairie de Lille, dans le cadre de l’évolution de l’épidémie à Coronavirus. ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/CVWPNLwPOT — Zénith de Lille • 25 ans (@zenithdelille) March 2, 2020

L’Aéronef – 1 850 places

Mardi 03 mars 2020 > Warm Me Up (Constantine + Galactic Storm) + Nova Twins + Ko Ko Mo

Jeudi 05 mars 2020 > Warmduscher + Life + Prettiest Eyes

Samedi 07 mars 2020 > Thylacine + Golbal Network

Théâtre Sébastopol – 1 350 places

Mercredi 04 mars 2020 > Music’All – Du vent dans nos voiles

Jeudi 05 mars 2020 > Laurent Baffie

Vendredi 06 mars 2020 > La Bajon

Théâtre du Casino Barrière – 1 200 places

Vendredi 06 mars 2020 > Comédie Musicale Cubanista

Dimanche 08 mars 2020 > Dani Lary

Événements Reportés dans les principaux lieux de sortie *

Lille Grand Palais

Le salon Art Up aura lieu du 25 au 28 juin 2020

Semaine du 09 au 15 mars 2020

Risques d’annulation ou de report dans les principaux lieux de sortie *



Zénith Aréna de Lille – Jauge supérieure à 5 000 places

Mardi 10 mars 2020 > Ninho

Mercredi 11 mars 2020 > Gims

Jeudi 12 mars 2020 > Gims

* sous réserve de modification

Sources : Préfecture du Nord / Zénith de Lille / L’Aéronef / Théâtre Sébastopol / Théâtre du Casino Barrière Lille / Lille Grand Palais – Illustration : © Archive Zoom Sur Lille