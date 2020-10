Coron[ART]virus Vol.2, un livre d’art collector au profit du personnel médical du CHU de Lille

Face au rebond de l’épidémie de coronavirus et suite au succès de la première édition de « Coron[ART]virus » tiré à 1400 exemplaires, ISSI Magazine & les artistes internationaux se (ré)unissent pour créer un livre unique et numéroté intitulé « Coron[ART]virus Vol.2 / HEROES » et dont les bénéfices seront reversés au CHU de Lille pour le personnel médical.



À travers de courts portraits, le livre donnera la parole à ces héros qui partageront leur quotidien à l’hôpital dans le centre COVID du CHU de Lille.

D’autre part, les artistes lillois créeront des œuvres originales illustrant leur vision artistique du rebond de cette épidémie.

Livraison garantie avant les fêtes de Noël. Idéal pour un cadeau de Noël solidaire et exclusif. Livraison à partir de fin novembre jusqu’au 10 décembre 2020.

Les artistes participants à ce projet :

SPEEDY GRAPHITO

C215

PETITES LUXURES

Quentin Carnaille

Théo Lopez

Grafakie

Fancy Van Gogh

Louis Otis

Dr Clark-Oner

Christopher Lecoutre

Pietro Tenuta

Bshop Parigo

Zacharie Brodson

Sept One

Timothy Archer

Vincent Lelièvre

Aka Mr Grey

Jigé

Wayne Danza

Yoann Siloine

Sébastien Dominici

Denis Meyer

Marion Ben Lisa

Ludovic Pessin

Maxime Dufour

Clément Decoste

Nina Van Kidow

Kelu Abstract

Zak Easy

Siloine&Hazar

Jo Little Paris

et bien d’autres à venir…

Contribution sur le site Kiss Kiss Bank Bank >>> cliquez ici !!!

Source & image : DR – © Issi Magazine