Concert de Voyou à la Piscine de Roubaix à découvrir sur BFM Grand Lille & BFM Littoral le vendredi 12 mars 2021 à 21h, 22h & 23h

Vendredi 12 mars 2021 à 21h, 22h et 23h, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral proposent à leurs téléspectateurs une soirée sous le signe de la culture avec le concert de Voyou enregistré à La Piscine de Roubaix. Les téléspectateurs pourront redécouvrir la performance du chanteur et musicien nordiste en partenariat avec l’Agence d’attractivité Hello Lille.

🎤🎺 Voyou (@voyovoyou) à la Piscine de Roubaix Concert évènement à voir vendredi 12 mars sur @BFMGrandLille et @BFMLittoral 🔊 Diffusion à 21h, 22h et 23h ➡️ https://t.co/oxDI1YIx7m pic.twitter.com/LWEZhPJbzB — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) March 9, 2021

BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral mettent la culture locale à l’honneur

Alors que les salles de concert ont fermé leurs portes depuis près d’un an, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral mettent la musique et la culture à l’honneur avec la rediffusion du concert exceptionnel de Voyou depuis l’un des plus beaux-musées de la métropole lilloise : La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix.

Source : BFM Grand Lille & BFM Grand Littoral – Photo & image : DR – © Hello Lille / © BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral