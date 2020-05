Cet été, la ville de Lille propose de nombreuses activités culturelles et sportives

Après un printemps confiné, et alors que les conditions sanitaires ne permettent pas de grands rassemblements comme « Lille Plage », la Ville de Lille a imaginé pour ses habitants un été voyageur. Un voyage hors de son quotidien, à la redécouverte de sa ville, de ses espaces publics, de ses lieux de culture, de sport, de ses sites de nature. Un voyage fait d’initiations et d’expériences nouvelles. Un voyage pour faire de belles rencontres avec soi, avec les autres. Lille deviendra une destination, un territoire d’exploration, dans tous les quartiers, à travers une multitude de propositions pour petits et grands, autour de la culture, du sport et de la nature, dans des formats garantissant le respect des règles de sécurité sanitaire. L’occasion pour les familles, jeunes, seniors, qui ne partiront pas en vacances, de s’évader à proximité de chez eux.

« Voyage, Voyages… à Lille »



« Voyage, Voyages… à Lille » est un événement conçu pour un public large, toutes générations confondues. Sa programmation joue la carte de la proximité et se déploie dans tous les quartiers, en s’appuyant sur la diversité et la qualité des équipements sportifs, culturels et des espaces de nature dont dispose la ville. Avec la participation des centres sociaux, d’opérateurs culturels, artistes, clubs sportifs, acteurs de l’éducation populaire et associations de quartier, les équipes de la Ville y proposent une multitude d’expériences enrichissantes, comme autant de prétextes à l’évasion : pratique artistique, visites culturelles, sport, découverte de la nature, sensibilisation au développement durable,…

Celles-ci sont organisées en immersions pour la journée ou la semaine dans « 11 Escales » et autour d’un barnum itinérant, ou sous la forme de « P’tits voyages », activités proposées à la demi-journée dans une quinzaine d’autres sites. En fonction des moments de la semaine et de la journée, les propositions sont accessibles aussi bien aux enfants et jeunes en groupes qu’aux familles et aux adultes, sans oublier les personnes dépendantes et vulnérables.

Des parcours ludiques, des randonnées urbaines, des visites guidées thématiques ou encore des transformations éphémères de l’espace public permettent également aux habitants de devenir touristes dans leur propre ville.

Des projets spécifiques viennent soutenir l’action de la Ville contre les inégalités scolaires ou en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.

Ces activités, dont la plupart totalement gratuites, seront présentées à partir de la deuxième quinzaine de juin sur un site Internet dédié, avec possibilité de réservation en ligne pour une partie d’entre elles.

Cet été, « Voyage, Voyages… à Lille » permet de prendre le large, tout près de chez soi !

Les « 11 Escales » et le barnum itinérant

« 11 Escales », réparties dans toute la ville, et un « barnum itinérant » proposent des voyages immersifs autour d’activités sportives, culturelles ou en lien avec la nature.

La semaine, en journée, ils accueillent des groupes d’enfants pris en charge collectivement dans le cadre de stages de 3 à 5 jours sur le modèle des summer camps.

Après 17h et le week-end, les familles, les jeunes et les adultes peuvent y profiter d’ateliers parents/enfants, de concerts et spectacles de poche, micro-performances de

DJs, projections de films, lectures,…

Parmi les animations proposées dans les « Escales » : ateliers de pratique artistique (cirque, danse, théâtre, etc.), interventions musicales et chorégraphiques, accrobranche, canoë, paddle, randonnée à vélo, découverte des trésors de la nature, lectures contées, grand jeu de piste,…

Programmation en cours d’élaboration

Escale à la Gare Saint-Sauveur (Lille-Centre)

Halles et espaces extérieurs

Escale au Grand Sud (Lille-Sud)

Salle et esplanade de nature

Métamorphosé par la compagnie Métalu à Chahuter, le service Parcs et jardins et Lille Sud Insertion, le Grand Sud invite à ouvrir son imaginaire. De nombreux ateliers de pratique artistique permettent de découvrir le cirque avec le Prato, le CRAC de Lomme et le Cirque du bout du monde, l’improvisation théâtrale avec Impro Academy, la lecture avec la Cie Joker et Du vent dans les mots. Sidonie Bencik propose quant à elle des ateliers de création de doudous et de fruits ou d’animaux en tissu.

Pour des moments d’initiation et de démonstration, place aux échasses urbaines, aux pom-pom girls and boys, ou encore à des mini-chorégraphies en flash-mob.

À l’heure du goûter, on y profite de projections de films ou de dessins animés, et en fin de journée, de mini-concerts autour des musiques du monde.

Escale à la Maison Folie Moulins (Lille-Moulins)

Salles d’exposition, cour et jardin

La Microfolie, avec son musée numérique et son Mini-Lab, constitue le coeur de cette escale. Des ateliers artistiques explorent les disciplines du théâtre (Cie Sens Ascensionnels), de la danse (Nathalie Baldo, Cie La pluie tombe) et de la musique (Cie du Tire-Laine).

Le livre est également du voyage, avec des lectures par les associations Fil o Fil et Lis avec moi, et des créations avec les auteurs et illustrateurs Agathe Demois et Vincent Godeau.



Dans le cadre de la Capitale mondiale du design, le collectif Graphites propose un atelier sur l’architecture et le patrimoine.



Le jardin accueille quant à lui des temps plus calmes et des mini- concerts, mais aussi des ateliers nature et des activités sportives, notamment autour du tennis de table.

Escale à Moulins (Lille-Moulins)

Jardin des Plantes, salle Ostermeyer et terrain de basket

Escale Sport à Fives (Fives)

Complexe sportif Defaucompret et stade Marcel Duhoo

Escale à la Citadelle (Vauban-Esquermes)

Parc de la Citadelle et Deûle

Escale au Musée de l’Hospice Comtesse (Vieux-Lille)

Salles d’exposition, cour intérieure et jardin médicinal

Escale sur l’Île des Bois-Blancs (Bois-Blancs)

Complexe sportif Youri Gagarine, plaine des Vachers et pôle nautique de la Deûle

Escale à la Halle de Glisse (Lille-Sud)

Halle, mini-aréna et green

Escale à Wazemmes (Wazemmes)

Place d’Oujda et complexe sportif Jacqueline Auriol

Escale au Jardin des Sports et à Concorde (Faubourg de Béthune)

Barnum

Il se déplace :

– aux Bois-Blancs : avenue Butin

– à Lille-Moulins : dans le Jardin des Plantes

– à Lille-Sud : au green de la Halle de Glisse.

Les activités du barnum ont pour thème principal le masque, dans tous ses états. Animations ludiques et ateliers créatifs permettent d’explorer l’art, l’histoire et les civilisations par le prisme de cet objet aux usages multiples et parfois mystérieux, qu’il soit masque de carnaval, de beauté, de protection, de rituel, etc. Le barnum propose également des jeux gonflables, parcours accrolud, karting à pédales, trampoline, tours en poney, etc.

Les « Escales » et le barnum sont ouverts à tous :

– en semaine de 10h à 16h : aux groupes d’enfants pris en charge collectivement dans le cadre des centres de loisirs. Les enfants en situation de handicap sont évidemment pris en charge dans les dispositifs proposés.

– en semaine après 17h et le week-end : au grand public, enfants comme adultes.

Les P’tits Voyages



Une quinzaine d’équipements culturels, sportifs et sites de plein air répartis dans toute la ville proposent ponctuellement des activités ludiques, artistiques et sportives, sous forme de pratique libre ou d’ateliers encadrés, dans un format court allant de 2h à une demi-journée.

Ces voyages de proximité s’adressent largement aux enfants, aussi bien dans le cadre des centres de loisirs que dans le cadre individuel. Certains ateliers sont également conçus pour accueillir ensemble parents et enfants, tandis que d’autres s’adressent spécifiquement aux adultes.

En complément, des artistes lillois, des associations culturelles, lille3000 et les grands établissements de spectacle vivant (Opéra, Orchestre National de Lille, Théâtre du Nord, Aéronef, Grand Bleu et Le Prato) composent une véritable saison artistique estivale, dont la forme est adaptée au contexte sanitaire. Il peut s’agir de concerts et spectacles en petites jauges, d’impromptus chorégraphiques et musicaux, de performances de cirque, projections de courts métrages, ou encore de cabaret itinérant.

Les « P’tits voyages » ont pour destination :

– Lille-Centre : le Palais des Beaux-Arts, le Musée d’histoire naturelle, la médiathèque Jean-Lévy et le Palais des sports Saint-Sauveur

– Fives : la salle des fêtes, la ferme pédagogique Marcel Dhénin et le parc des Dondaines

– Lille-Moulins : le Flow

– Lille-Sud : le complexe sportif des Margueritois

– Saint-Maurice Pellevoisin : la salle Raymond Herbaux et le parc des Buissonnets

– Vauban-Esquermes : la salle Florence Arthaud et le parc zoologique

– Wazemmes : la Maison Folie Wazemmes et le Centre d’arts plastiques et visuels

– Et d’autres lieux investis le temps d’une proposition artistique.

Quelques exemples d’activités

– Palais des Beaux-Arts : ateliers Bricol’art pour les 3-10 ans, ateliers d’écriture et d’expression orale pour les 6-12 ans, visites thématiques et ateliers autour des techniques artistiques

– Parc des Dondaines : animations sportives et culturelles

– Ferme Pédagogique : chasse au trésor à la ferme pédagogique

– Jardin des Plantes : initiation à la botanique, prêt de matériel sportif et siestes musicales

– …

dESTINATION LILLE : les lillois touristes de leur ville

Les habitants sont invités à redécouvrir leur ville grâce à de multiples propositions : jeux de piste, visites ludiques et insolites, parcours thématiques à la découverte de la nature ou de l’art contemporain dans l’espace public, randonnées à pied, à vélo ou en canoë, géocaching avec l’Office de Tourisme,…

Les mairies de quartier organisent des sorties à la journée, tandis que les centres sociaux proposent des excursions un peu plus loin dans la région. Les centres de loisirs peuvent également emmener les enfants en mini-séjour « nature » à Phalempin.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, une aide est apportée aux familles en difficulté pour partir en vacances dans la région, à des tarifs adaptés.

La rue prend également des airs de vacances avec l’aménagement de portions d’espace public, favorisant la flânerie, les rencontres entre voisins, la pratique sportive, et permettant aux petits Lillois de jouer dehors en toute sécurité.

cARNET DE VOYAGE

Pour garder trace de cet été 2020, un carnet de voyage sera remis à chaque enfant. Les petits vacanciers pourront y raconter leurs expériences, collecter leurs souvenirs et collectionner des « tampons » qui porteront le sceau de chaque lieu visité ou de chaque activité pratiquée. Un concours du plus beau carnet de « Voyage, Voyages… à Lille » sera organisé à la fin du mois d’août.

propositions POUR LES ADOS, les jeunes, les sans domicile fixe, les PMR

Une programmation complémentaire, en cours de construction, s’adresse plus spécifiquement à certains publics :

– les ados, avec notamment des activités sportives, encadrées ou en semi autonomie, dans 11 salles multisport et à la Citadelle (futsal, basket, handball, running, roller, etc.), ou encore des ateliers autour des cultures urbaines au Flow (rap, danse hip-hop, graff,…),

– 1000 jeunes du Nord en vacances apprenantes et en colonies apprenantes,

– les seniors, avec des aubades musicales dans les Ehpad,

– les jeunes en insertion professionnelle,

– les sans domicile fixe,

– une offre inclusive et accessible aux personnes en situation de handicap.

Informations pratiques

Précautions sanitaires :

– Toutes les activités proposées respectent les règles de sécurité sanitaire, relatives notamment au port du masque et la distanciation sociale.

– Pour faciliter leur application, les propositions sont multipliées mais les jauges volontairement limitées.

– L’encadrement des enfants sera renforcé et les intervenants suivront une formation à la communication autour des gestes barrières.

Programme et réservations

Le programme détaillé des activités proposées sera disponible la deuxième quinzaine de juin, notamment sur le site Internet dédié : ete.lille.fr.

Celui-ci comprendra notamment une carte interactive permettant de localiser les offres et de trouver les modes de transport pour s’y rendre.

Toutes les activités feront l’objet d’une inscription préalable.

Pour une prise en charge collective des enfants :

– auprès des centres sociaux et des ALSH.

Pour une inscription à titre individuel :

– en ligne sur ete.lille.fr, avec une priorité pour les habitants de Lille, Hellemmes et Lomme porteurs du Pass Lille & moi

– auprès des mairies de quartier.

