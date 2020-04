Ce week-end, World Rugby va diffuser en streaming 2 grands classiques de la Coupe du Monde de Rugby avec le XV de France

Afin de combler le vide imposé par la pandémie de coronavirus aux fans de rugby, World Rugby va diffuser en streaming deux grands classiques de la Coupe du Monde de Rugby ce week-end avec le XV de France; un véritable cadeau pour les fans français.

Samedi 04 avril 2020 à 19h – Demi-finale – Nouvelle-Zélande vs France (1999)

La première rencontre nous fera remonter 21 ans en arrière pour ce qui reste à ce jour la plus belle remontada dans l’histoire de la Coupe de Monde de Rugby lorsque les Bleus ont infligé 33 points aux All Blacks à Cardiff en seconde période de la demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby 1999.

Dimanche 05 avril 2020 à 17h – Match pour la 3ème place – France vs Argentine (2007)

Le deuxième match est la victoire historique de l’Argentine pour atteindre la troisième place de la Coupe du Monde de Rugby 2007 au détriment de l’équipe de France, battant les Bleus pour la deuxième fois de suite dans ce tournoi organisé chez eux.

Diffusions gratuites

Ces deux classiques seront diffusés à la fois sur la page Facebook de la Rugby World Cup et sur la chaîne YouTube de World Rugby. Les commentaires, le partage en direct des émotions et des souvenirs de ceux qui étaient présents à ce moment-là vont contribuer à donner à cette initiative une expérience immersive inédite dans le monde entier.

Déjà en ligne

8ème de finale – France vs Tsonga (2011)

Les Tsonga ont signé un de plus beaux succès de leur histoire.

Coupe du Monde de rugby 2023 en france

Dans trois ans, les Bleus pourront une fois encore compter sur leur public à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France (du 08 septembre au 21 octobre 2023) pour ce qui devrait être la Coupe du Monde de Rugby la plus inclusive et durable qui soit. L’esprit du rugby continue de souffler sur le pays où 77% des fans ont une image positive du rugby, le résultat le plus élevé sur les 17 marchés étudiés par Nielsen.

La Coupe du Monde 2023 au Stade Pierre Mauroy

La France accueillera la 10ème édition de la Coupe du Monde de Rugby à XV en 2023. A cette occasion, au moins 4 matchs auront lieu au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq.

Après l’EuroBasket 2015, l’Euro 2016 de Football et la Coupe Davis de Tennis, c’est la première fois que la Métropole Européenne de Lille accueillera la plus prestigieuse des compétitions de rugby.

Sources : FFR – World Rugby / Photo : DR – © World Rugby