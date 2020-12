[Carnet Rose] Un éléphanteau d’Asie est né à Pairi Daiza

Un éléphanteau d’Asie est né à Pairi Daiza ! Avec cette naissance, le groupe d’éléphants atteint 23 individus, dont 21 de la sous-espèce asiatique et 2 de la sous-espèce africaine.

Une semaine après son dixième anniversaire, l’éléphante d’Asie Soraya a donné la vie pour la première fois. Le petit mâle se porte bien. Une bonne nouvelle pour l’éléphant d’Asie, cette espèce en voie de disparition.

Soraya a eu 10 ans le 9 décembre. Elle est arrivée il y a six ans en provenance du zoo de Hanovre (Allemagne) dans la vaste réserve d’éléphants de Pairi Daiza. Elle fait partie d’un groupe familial très soudé autour de sa mère Khaing Hnin Hnin, la matriarche du troupeau.

Rob Conachie, soigneur responsable des éléphants

« 10 ans, chez les éléphants est un moment idéal pour être mère. A cet âge, les femelles sont prêtes physiquement et mentalement. Bien sûr, nous veillerons à ce que ces premiers jours se passent bien mais je pense que Soraya pourra bénéficier de l’expérience des femelles de son groupe pour être une mère parfaite ».

L’heureux papa est Po Chin. Âgé de vingt ans, il vit à Pairi Daiza depuis 2010 et est aussi le père de Ta Wan, de Malee et de Luna. Pour Pairi Daiza, c’est la cinquième naissance d’éléphant réussie, après celles des femelles Malee et Luna en février et juin 2019, du mâle Ta Wan en septembre 2017 et de la femelle Nang Faa en mai 2015.

Tim Bouts, Directeur zoologique et vétérinaire de Pairi Daiza

« Même si c’est déjà la dixième fois que j’ai la chance d’assister à la naissance d’un éléphant, on ne s’habitue jamais. Voir ce petit être qui se relève bien sur ses pattes et qui est aidé par les membres de son groupe est un moment d’émotion intense. En particulier lorsque l’on sait combien l’espèce est en danger dans la nature. »

Pairi Daiza et la Fondation Pairi Daiza accueillent des éléphants de divers parcs animaliers depuis des années. Avec cette naissance, le groupe d’éléphants s’élargit à 23 individus, dont 21 de la sous-espèce asiatique et 2 de la sous-espèce africaine. Plus de 7 hectares du parc (une savane, une réserve, un conservatoire et un temple) leur sont consacrés. Le Jardin des Mondes abrite le plus grand groupe d’éléphants en Europe.

Éléphant d’Asie Éléphant d’Afrique

Vidéo Pairi Daiza – Naissance d’un éléphanteau



Crédit vidéo : Pairi Daiza

Une espèce en danger

La liste rouge des espèces en danger de l’UICN indique que la population d’éléphants d’Asie à l’état sauvage a été réduite d’au moins 50% sur ces trois dernières générations. Selon les dernières estimations, on ne trouve plus que 40 000 à 50 000 individus dans la nature. Les principales raisons de l’extermination des éléphants d’Asie sont le braconnage et la disparition de leur habitat naturel.

Pairi Daiza et sa famille d’éléphants participent activement au Programme européen de conservation de l’espèce (EEP) sous la coordination de l’EAZA (Association européenne des zoos et des aquariums). La Fondation Pairi Daiza travaille également d’arrachepied pour développer un vaccin contre l’herpès des éléphants, la première cause de mortalité des jeunes éléphants dans les parcs animaliers et dans la nature.

Avec le soutien de toutes les organisations impliquées comme l’EEP et l’EAZA, Pairi Daiza espère réaliser son rêve de réintroduire des éléphants d’Asie mâles dans leur environnement naturel : les forêts de l’Asie du Sud-Est.

Source : Pairi Daiza – Photos & vidéo : © Pairi Daiza / © Zoom Sur Lille