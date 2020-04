[Carnet rose] Naissances de deux Takins Dorés dans le jardin zoologique Pairi Daiza

Le jardin zoologique Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) est très heureux d’annoncer la naissance de deux Takins Dorés. C’est une très bonne nouvelle pour la survie de l’espèce, car ces ongulés emblématiques et menacés des hautes montagnes chinoises sont en danger d’extinction. Depuis cette double naissance, la famille de takins dorés de Pairi Daiza compte 7 individus.

Les takins dorés que l’on peut observer dans le Royaume du Milieu, à Pairi Daiza, sont impressionnants. Ces animaux puissants à la fourrure dorée et brillante combinent l’agilité d’une chèvre de montagne et la force musculaire d’un taureau. Dans leur milieu naturel, les montagnes de la province du Shaanxi, dans le sud de la Chine et au Bouthan, ils sont menacés en raison de l’activité humaine. En raison de la chasse et de la réduction de leur habitat, la population de takins dorés a chuté de 30% au cours des 24 dernières années. L’espèce est classée comme « vulnérable » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) dans sa liste rouge des espèces menacées.

Un programme européen de conservation

Heureusement, la population vivant dans les jardins zoologiques comme Pairi Daiza se porte bien. Le groupe de Pairi Daiza est désormais constitué de sept animaux. Les parents sont le mâle alpha Pchan-Ku et les femelles Yein et Wei. Ils ont donné la vie à Zhanshi et Wenzi, au parc, en 2019. Les deux derniers sont nés le 13 mars et le 20 mars. Leurs sexes n’ont pas encore été déterminés pour ne pas les déranger. Trois semaines après leur naissance, ces petits qui n’ont pas encore de nom sont en bonne santé. Une bonne nouvelle pour le programme européen de conservation (ESB, European Studbook Program) des takins dorés auquel Pairi Daiza participe.

Crédit photos : © Pairi Daiza

Mythologie

Le takin doré a un statut quasi mythologique. Le mythe de la quête de la Toison d’or, dans lequel le héros grec Jason et les Argonautes se lancent dans une longue quête pour voler un manteau d’or, aurait été inspiré par la belle toison des takins dorés Heureusement, pour voir ces beaux animaux, les visiteurs de Pairi Daiza doivent moins chercher que Jason et ses compagnons. Les takins dorés seront visibles dès l’ouverture du parc dans leur territoire du Royaume du Milieu, près de la grotte des pandas géants.

Source : Pairi Daiza