[Carnet rose] Naissance d’un Vari Roux à Bellewaerde

Le mardi 19 mai 2020, un vari roux est né à Bellewaerde. C’est non seulement le premier petit pour maman Mannie, c’est également la première naissance d’un vari roux à Bellewaerde. Le vari roux est une espèce fortement menacée. Depuis 2017, Bellewaerde participe activement à des programmes de reproduction en collaboration avec EAZA. Cette naissance est donc une nouvelle positive pour cette espèce animale.

Premier Jeune

Le premier jeune des varis roux Mannie et Bob est né le mardi 19 mai 2020 après une gestation d’environ 100 jours. Mannie a de suite fait la toilette de son petit. Les deux parents s’occupent très bien de leur petit.

« Nous constatons que la reproduction des varis rouges dans les parcs animaliers n’est pas toujours chose aisée. C’est alors pour nous une immense fierté de voir notre couple de reproduction Mannie et Bob prendre autant soin de leur premier petit » dixit Pieter Vercruysse, soigneur animalier en chef à Bellewaerde.

Les deux premières semaines suivant la naissance, la mère passe près de 80% de son temps à nourrir son petit, le nettoyer et le tenir au chaud. Ensuite, elle peut quitter le nid un peu plus souvent pendant que le papa le garde. C’est seulement après 4 à 7 semaines que le petit quitte le nid pour suivre sa mère.

Espèce animale fortement menacée

Le vari roux est une espèce animale originaire de l’île de Madagascar. Selon la IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature), le vari roux est considéré comme « critically endangered » ou « dangereusement menacée ». Nous ne savons pas combien de spécimens vivement encore à l’état sauvage, mais on estime qu’il n’y en a que quelques dizaines. Les principales menaces, qui peuvent conduire à l’extinction de cette espèce animale sont la déforestation, l’agriculture et la chasse. C’est grâce à des programmes de reproduction internationaux, auxquels Bellewaerde participe activement depuis 2017, que cette espèce animale rare peut être protégée.

Source / Photos : Service Presse Bellewaerde