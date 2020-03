[Carnet rose] Naissance d’un Hippopotame dans le jardin zoologique Pairi Daiza

Le jardin zoologique Pairi Daiza à Brugelette (à 1h de Lille) est très heureux d’annoncer la naissance d’un petit hippopotame commun. Le petit a vu le jour au parc le matin du 12 février dernier. Un mois et demi après sa naissance, ce petit hippopotame est assez fort pour pouvoir accompagner Nema, sa maman, dans leur bassin extérieur. Il s’agit d’un mâle dont le nom sera choisi prochainement par le public (un vote sera organisé sur la page Facebook officielle de Pairi Daiza).

Ce petit est le frère Kibo. Désormais, avec leurs parents Nema et Emilio, le groupe d’hippopotames communs de Pairi Daiza compte quatre membres.

C’est ce mercredi 25 mars que le dernier-né a pu plonger, avec sa mère, dans le grand bassin extérieur de Pairi Daiza. Un moment important auquel ont assisté le Directeur zoologique et vétérinaire du parc, Tim Bouts, ainsi que quelques soigneurs des grands mammifères. Nema s’est à nouveau révélée être une très bonne mère. Elle a guidé le petit dans le bassin sans aucun problème.

Vidéo Pairi Daiza – Petit hippopotame et sa mère Nema



Crédit vidéo : Pairi Daiza

Le petit hippopotame et sa famille seront visibles dès l’ouverture de Pairi Daiza, qui est actuellement fermé en raison des mesures prises pour éviter la propagation du COVID-19.

Tim Bouts, Directeur zoologique de Pairi Daiza et vétérinaire : «Voir ce jeune sortir avec sa mère pour la première fois, nager et téter sous l’eau a été un moment fantastique pour toutes nos équipes. J’espère que nous pourrons bientôt accueillir les visiteurs afin qu’ils puissent voir ces scènes touchantes de leurs propres yeux. »

Crédit photo : © Pairi Daiza

Une espèce en danger

Sur le continent africain, leur milieu de vie naturel, on dénombre actuellement entre 115 000 et 130 000 hippopotames. Leur nombre a chuté, en particulier au milieu des années 90 et au début des années 2000. Sur les 29 pays africains où l’hippopotame est présent naturellement, la moitié ont enregistré un déclin de sa population. En Algérie, Égypte, Érythrée, au Libéria et en Mauritanie, les hippopotames n’existent plus à l’état sauvage. Cette espèce est répertoriée dans la Liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) comme «vulnérable».

La naissance d’un hippopotame en bonne santé à Pairi Daiza est donc une bonne nouvelle pour la préservation du capital génétique de cette espèce. Ensemble, les parcs animaliers du monde entier disposent d’une réserve génétique suffisamment solide pour permettre une réintroduction qui serait nécessaire pour sauver l’espèce. En outre, les animaux hébergés au parc jouent un rôle d’ambassadeurs de leur espèce en participant à la sensibilisation et à l’éducation des visiteurs aux dangers qui menacent ces animaux en danger dans leur environnement naturel.

Site internet de Pairi Daiza

Facebook de Pairi Daiza

Twitter de Pairi Daiza

Source : Pairi Daiza – Photos & vidéo : © Pairi Daiza