[Carnet rose] Le mois dernier, trois Bisons d’Europe sont nés à Bellewaerde

Le mois dernier, pas moins de trois Bisons d’Europe sont nés à Bellewaerde. La naissance des bisons est très importante pour le parc, qui participe activement au programme international de reproduction et qui a déjà réintroduit plusieurs bisons dans la nature.

Trois Naissances

Au cours du mois dernier, un baby-boom a eu lieu chez les Bisons d’Europe à Bellewaerde. Pas moins de trois veaux sont nés dans le parc. Après une période de gestation d’environ neuf mois, tous les veaux sont nés en bonne santé. Il s’agit d’un mâle et de deux femelles. Au total, il y a maintenant dix Bisons d’Europe à admirer dans le parc.

Programme International de Reproduction

Le Bison d’Europe est le plus grand mammifère d’Europe et est une espèce vulnérable. Après la Première Guerre Mondiale, le Bison d’Europe ne se trouvait plus dans la nature en Europe. Grâce aux différents programmes de reproduction ainsi qu’aux projets de réintroduction, on compte à nouveau environ 4 400 Bisons d’Europe vivant dans la nature à travers le monde.

Depuis 2012, Bellewaerde participe activement au programme européen de reproduction de cette espèce et il y a déjà eu plusieurs naissances dans le parc. En 2016, trois Bisons d’Europe de Bellewaerde ont été réintroduits dans la nature en Roumanie et, en 2019, un Bison d’Europe a été relâché en Azerbaïdjan, en coopération avec le WWF.

