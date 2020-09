Braderie des Commerçants lillois 2020 : les animations (musique, géants, funambule, foire aux manèges…)

Samedi 05 et dima nche 06 septembre 2020, les commerçants lillois font leur Braderie ! Cette année, le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation de la traditionnelle Braderie de Lille. Mais pour que chacun puisse profiter de bonnes affaires en cette période de rentrée, les commerçants lillois et la ville de Lille proposent un week-end convivial adapté aux règles de sécurité.

L’occasion de flâner dans une vaste zone spécialement piétonnisée pour l’événement, de pousser la porte des boutiques, librairies, galeries d’art et musées, de s’amuser et prendre le temps d’un verre en terrasse… Sans oublier l’incontournable dégustation de moules !

Une Braderie des Commerçants Culturelle

Les 3 musées municipaux seront ouverts gratuitement.

Palais des Beaux-Arts de Lille – Braderie 100% BD

Adresse : Place de la République

Horaires d’ouverture : samedi 05 septembre 2020 de 10h à 19h / dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 18h

L’Atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille accueille une braderie 100 % BD réunissant une vingtaine d’associations, bouquinistes et libraires spécialisés. La Bibliothèque Municipale y propose également un espace contes et lecture.

Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée. Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à disposition sur chaque stand. L’accès aux collections du musée est fermé pendant tout le week-end.

Musée d’Histoire Naturelle de Lille – Collection + Expo « Liaisons Vitales »

Adresse : 19, rue de Bruxelles

Horaires d’ouverture : samedi 05 septembre 2020 & dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 18h

Au Musée d’Histoire Naturelle de Lille, les visiteurs peuvent découvrir les étonnantes collections de géologie et de zoologie et profiter des derniers jours de la passionnante exposition « Liaison vitales », consacrée à l’entraide dans le monde animal ! Une programmation spéciale braderie avec des animations, quizz et autres surprises, ainsi qu’une conférence d’Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie, pour tout savoir sur le « vivre-ensemble » dans la nature.

Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée. Port du masque obligatoire. Gel hydro-alcoolique à disposition. Conférence « Un pour tous, tous pour un » dimanche à 18h30 (réservation conseillée sur : reservation-mhnl@mairie-lille.fr / ou par téléphone au 03 28 55 30 82).

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille

Adresse : 32, rue de la Monnaie

Horaires d’ouverture : samedi 05 septembre 2020 & dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 18h

Au Musée de l’Hospice Comtesse de Lille, les visiteurs sont invités à plonger dans l’histoire de la ville à travers les salles de cet ancien hôpital fondé au Moyen Âge. Peintures, mobilier et objets d’art restituent merveilleusement l’ambiance de la vie lilloise aux XVII et XVIII siècles. Des concerts sont proposés dans la splendide cour d’honneur.

Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée. Port du masque obligatoire

Une Braderie des Commerçants Festive

Tout au long du week-end, les places et rues s’animent au rythme de formations musicales itinérantes.

Dans la cour du Musée de l’Hospice Comtesse de Lille, sur les marches du Théâtre du Nord (Grand’Place) et sur le Cours St-So, des propositions musicales variées et gratuites avec notamment :

– l’Ensemble National de Reggae, métissage d’une fanfare et d’un groupe reggae

– Giorgio Harmonie, orchestre de haute couture

– La Bringue, fanfare électronique pour sept musiciens

– La Brigade des Tubes, concentré festif d’énergie musicale

– la Compagnie du Tire-Laine, duos en rosalie

– Brasil Afro Funk, collectif de percussions brésiliennes

…et d’autres invités « surprise » !

Les emblématiques Géants de la ville sont de sortie et défilent samedi 05 septembre 2020 et dimanche 06 septembre 2020 entre 14h et 18h.

À la Gare Saint Sauveur, samedi 05 septembre 2020 à 16h et 19h et dimanche 06 septembre 2020 à 16h, la Compagnie Basinga s’empare de l’Esplanade pour offrir un moment spectaculaire et participatif. « Soka Tira » se joue des codes du funambulisme et invite le public à partager un moment simple, le temps d’une traversée dansée en équilibre sur un fil. Un moment de poésie qui se construit ensemble : public, funambule et musiciens.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Sur le Champ de Mars, la Foire aux Manèges et ses nombreuses attractions sont ouvertes au public.

Samedi 05 septembre 2020 Dimanche 06 septembre 2020 A partir de 15h : Les Héros des Enfants A partir de 21h : Parade Lumineuse « Dream Ocean » A partir de 15h : Calinoursons

Source : Ville de Lille – Photos & images : DR – © Ville de Lille / © Foire aux Manèges – Christophe Pasquet / © Zoom Sur Lille