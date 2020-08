Braderie des Commerçants lillois 2020 : bonnes affaires, braderie 100 % BD, Moules-Frites, Libraires, Disquaires, Galeries d’Art…

Samedi 05 et dimanche 06 septembre 2020, la Braderie des Commerçants propose une flânerie extraordinaire dans les rues lilloises : des bonnes affaires dans les commerces de la ville, une braderie de la BD au Palais des Beaux-Arts, et de nombreuses expositions et animations gratuites dans toute la ville, dans le respect des règles sanitaires.

Une Braderie des commerçants Lillois



Dans toute la ville, de nombreux commerçants accueillent les visiteurs à l’intérieur de leurs boutiques et dans le respect des gestes barrières, samedi 05 septembre 2020 de 10h à 20h et dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 19h. Déstockages et prix cassés seront au rendez-vous des bonnes affaires pour tous les goûts et toutes les bourses : habillement, décoration, équipement, livres,…

L’Atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille accueille une braderie 100 % BD réunissant une vingtaine d’associations, bouquinistes et libraires spécialisés. Samedi 05 septembre 2020 de 10h à 19h et dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 18h.

Entrée libre, dans la limite de la jauge autorisée. Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à disposition sur chaque stand. L’accès aux collections du musée est fermé pendant tout le week-end.

Le Marché aux Livres dans la cour intérieur de la Vieille Bourse est ouvert samedi 05 septembre 2020 et dimanche 06 septembre 2020 de 13h à 19h.

Les Marchés de Plein Air sont maintenus aux horaires habituels : samedi de 7h à 14h, Place Saint-Charles (Bois-Blancs), Place Sébastopol (Lille-Centre), Place Déliot (Lille-Moulins). Les Halles de Wazemmes sont ouvertes samedi de 8h à 20h et dimanche de 8h à 15h.

Lille, Ville Gourmande

Les bars, brasseries, restaurants accueillent le public pendant tout le week-end dans l’esprit de la grande Braderie, pour un verre en terrasse ou l’incontournable dégustation de moules !

Pour les amateurs de tradition, direction les estaminets pour découvrir les spécialités flamandes, des plats généreux et réconfortants.

La gastronomie à Lille, ce sont aussi des artisans réputés, chocolatiers, pâtissiers, fromagers…

libraires, Galeristes et disquaires

23 libraires et disquaires ouvriront également leurs portes tout le week-end.

L’Affranchie

6, place Sébastopol

Arts du spectacle

Samedi : 10h30 à 13h30 & 14h30 à 19h30

Astro City

74, rue de l’Hôpital Militaire

Comics américains

Samedi : 10h30 à 13h & 14h à 19h

Dimanche : 10h30 à 19h

Autour du monde

65, rue Pierre Mauroy

Voyages

Samedi et dimanche : 10h à 19h

Le Bateau Livre

154, rue Gambetta

Librairie généraliste

Samedi : 10h à 13h & 14h à 19h

BD + Café

5, rue Royale

Bande dessinée et manga

Samedi : 11h à 20h

Besides Records

47, rue d’Amiens

Vinyles neufs et d’occasion

Samedi et dimanche : 11h à 19h

Le Biglemoi

124, rue Pierre Legrand

Librairie généraliste

Samedi : 10h à 19h

La Chouette Librairie

72, rue de l’Hôpital Militaire

Librairie généraliste

Samedi : 10h à 20h

La Clé

2, rue Brûle Maison

Esotérisme et bien-être

Samedi : 10h à 12h & 14h à 18h30

L’Espace du dedans

28, rue de Gand

Livres d’art et galerie

Samedi : 11h à 20h

Dimanche : 11h à 19h

Le Furet du Nord

15, place du Général de Gaulle

Librairie généraliste

Samedi : 9h30 à 19h30

Dimanche : 10h à 19h

Giard

17, bis rue Saint-Jacques

Livres anciens

Samedi : 14h à 19h

Dimanche : 10h à 16h

Godon

16, rue Masurel

Livres anciens et de collection

Samedi : 14h à 18h45

Italiques

49, rue Faidherbe (Hellemmes)

Librairie généraliste

Samedi : 9h à 12h & 14h à 19h

La Lison

8, place Jeanne d’Arc

Librairie généraliste

Samedi : 10h à 13h30 & 14h30 à 19h

Manga No Yume

28, rue de Puebla

Manga

Samedi : 11h à 19h

Meura

24, rue de Valmy

Sciences humaines

Samedi : 10h à 14h & 15h à 20h

Dimanche : 10h à 16h

Notes en bulles

172, rue Solférino

Disquaire et manga

Samedi : 10h30 à 19h30

La Nouvelle Librairie Internationale V.O.

66, rue Gustave Delory

Livres en langue originale

Samedi : 11h à 14h & 15h à 19h

Dimanche : 10h à 18h

Place Ronde

8, place de Strasbourg

Librairie généraliste

Samedi : 11h à 14h et 15h à 19h

La Procure

29-31 rue Basse

Librairie généraliste et religieuse

Samedi : 11h à 19h

Les Quatre chemins

142 rue Pierre Mauroy

Littérature de l’imaginaire

Samedi et dimanche : 11h à 19h

Urban Music

30 rue Saint Nicolas

Vinyles neufs et d’occasion

Samedi et dimanche : 11h à 19h

Galeries d’art

16 Galeries d’Art lilloises accueillent le public tout le week-end, y compris le vendredi soir.

Sauf mention contraire, les galeries d’art sont ouvertes :

– vendredi 4 septembre : de 11h à 21h

– samedi 5 septembre : de 11h à 20h

– dimanche 6 septembre : de 11h à 19h.

Galerie 9

9 rue des Bouchers

Antiquaire moderne

Acid Galerie

11 rue de la Collégiale

Art contemporain, artistes émergents

Art to be Gallery

44 rue Saint-André

Art contemporain, art urbain

Galerie Cédric Bacqueville

32 rue Thiers

Art contemporain

La Collégiale

15 rue de Seclin

Art contemporain

Samedi : 15h > 19h

Galerie Dorval

27 boulevard de la Liberté

Art moderne

L’Espace du Dedans

28 rue de Gand

Galerie-librairie, livres d’art

L’Illu

83 rue du Molinel

Illustrations originales d’artistes lillois

Samedi et dimanche : 11h > 18h

Lill’Art Galerie

15 rue des Vieux Murs

Art contemporain, figuratif

Vendredi soir : démonstrations de sculpture, dessin-maton et animation musicale

Louis Dimension

42 B façade de l’Esplanade

Art contemporain

Melting Art Galerie

34 rue de la Halle

Art contemporain, sculpture

Galerie Jean-Luc Moreau

20 rue Bartholomé Masurel

Peinture et arts décoratifs

Myl’Art gallery

16 rue des Vieux Murs

Peinture et sculpture

Vendredi soir : démonstrations de sculpture, dessin-maton et animation musicale

Galerie Provost Hacker

40 rue Voltaire

Art contemporain

Quatre par trois

20 rue Brûle Maison

Illustration et design graphique

Samedi : 14h > 20h

Dimanche : 12h > 18h

Galerie Arnaud Rogez

56 rue Esquermoise

Art urbain, univers pop-art

Source : Ville de Lille – Photos & images : DR – © Ville de Lille / © Zoom Sur Lille