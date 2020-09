Bon Plan Cinéma : Semaine de la Comédie UGC du 02 au 08 septembre 2020

Du mercredi 02 au mardi 08 septembre 2020, UGC vous propose la Semaine de la Comédie. Une rentrée sous le signe du rire pour découvrir des comédies en avant-premières, ou retrouver des comédies cultes sur grand écran à tarifs exceptionnels (4€ la place et 6€ les avant-premières). Venez accompagné et profitez d’une place offerte* pour toute place réservée en ligne pour le même film et la même séance.

*Place offerte uniquement en réservant sur ugc.fr ou UGC Direct pour le même film et la même séance Semaine de la Comédie 2020. La place offerte sera automatiquement ajoutée sous forme d’invitation au panier de réservation. Offre non cumulable avec Orange CinéDay.

la Liste des films à Lille :

Avant première : La Daronne de Jean-Paul Salomé

Avant première : Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Avant première : Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait de Emmanuel Mouret

Avant première : 30 jours max de Tarek Boudali

Avant première : Adieu les cons d’Albert Dupontel

Avant première : Un triomphe d’Emmanuel Courcol

Avant première : Les deux Alfred de Bruno Podalydès

Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati

Le Sens de la fête d’Eric Toledano & Olivier Nakache

Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell

The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson

OSS 117 – Le Caire nids d’espions de Michel Hazanavicius

OSS 117 – Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius

Very Bad Trip de Todd Phillips

Dans la métropole lilloise, le cinéma UGC Ciné Cité Lille participe à l’opération.

Films à l’affiche à UGC Ciné Cité Lille

