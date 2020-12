[Black Friday] La Région Hauts-de-France et TER proposent « Ma Carte TER » à -50%

À l’occasion du Black Friday, du 30 novembre au 07 décembre 2020, « Ma Carte TER » est à -50% ! L’occasion de bouger dans la région Hauts-de-France et vers Paris à prix mini.

À partir de 15€ par an et de 7,5€ par an pour les moins de 26 ans, « Ma Carte TER » permet de bénéficier de -50% de réduction sur les voyages TER et d’en faire profiter jusqu’à 3 accompagnants.

Pour en profiter, rendez-vous du 30 novembre au 07 décembre 2020 en gare ou sur le site hautsdefrance.ter.sncf.com

À noter : si l’achat est réalisé en gare, la date de début de validité de« Ma Carte TER » peut être décalée jusqu’à 2 mois.

Source & image : DR – © SNCF