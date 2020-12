[Black Friday] Jusqu’au 06 décembre 2020, -15% sur l’achat de votre place de spectacle pour le Cirque Arlette Gruss

Le Cirque Arlette Gruss fait son Black Friday ! Réservez vos places du 04 au 06 décembre 2020 et bénéficiez jusqu’à – 15% valables sur toutes les séances (hors tarifs réduits) ! En cas d’annulation de séances suite à de nouvelles mesures sanitaires votre réservation pourra faire l’objet d’un report, d’un avoir ou d’un remboursement à 100 %.

Du jeudi 11 au dimanche 21 mars 2021, le Cirque Arlette Gruss plantera son chapiteau sur le Champ de Mars de Lille pour le plus grand plaisir de tous. Devenue une référence dans le paysage du cirque européen, la marque Arlette Gruss se distingue grâce à un concept innovant : faire de chaque spectacle une histoire. Ainsi, la sélection des numéros s’effectue sur des critères de technicité, d’esthétique mais aussi de cohérence avec le thème choisi par Gilbert Gruss. L’aspect technique est également primordial dans cette quête permanente de l’originalité. Lumières, costumes, musiques, tout est pensé dans un seul et unique but : emmener petits et grands dans des voyages toujours plus surprenants ! Cette année, découvrez le nouveau spectacle du Cirque Arlette Gruss intitulé « Excentrik ».

Excentrik



Sur fond de numéros absolument inédits et parfois même révolutionnaires, la nouvelle génération dorée « Made in Arlette Gruss » actionne la machine à réinventer le cirque pour un voyage de 2h exquis et inoubliable.

Parce que le Cirque Arlette Gruss ne fait rien comme les autres, révélons enfin au cirque son côté Excentrik !

Bande annonce

Au Programme

Première Partie

Grâce à Jack et sous la plume de Mr Loyal, la troupe Excentrik vous offre « Un voyage intemporel »

Pour les chiens et chèvres de Joséfine et Daniel IGEN « le bonheur est en piste !

Le clown André prend ses précautions

Avec le Team Street Workout « le cirque joue les gros bras »

Linda Biasini Gruss & Laura-Maria Gruss vous présentent leurs « rêves équestres »

Drôle de rencontre le clown André & Jack !

Aux sangles aériennes, Giselle Souza Santos vient « caresser les étoiles »

Sur leurs bicyclettes acrobatiques Alexis, Eros & le duo LYD forment « Un quatuor en or »

Le clown André « la pêche pour les nuls »

Sur la roue infernale, Jonnathan Obando Acero, Uber Ceballos Diaz et Ramon Kathriner vont « défier les lois de l’attraction ! »

Aux côtés d’André, Valentina Gruss est « une jeune artiste à croquer »