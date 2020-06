A partir du mardi 02 juin 2020, ilévia renforce son offre de transport en commun

A l’heure où le déconfinement se poursuit et afin de répondre à la hausse progressive de fréquentation attendue, ilévia renforce son offre à compter du mardi 02 juin 2020. Celle-ci sera désormais portée à 85% de sa capacité. ilévia invite néanmoins les métropolitains à limiter leurs déplacements à l’essentiel et encourage les entreprises à pratiquer des horaires décalés afin d’étaler l’heure de pointe. Les voyageurs sont invités à consulter le site ilevia.fr et l’application ilévia (Google Play & App Store) pour connaitre en détail l’augmentation de l’offre et suivre le trafic en temps réel.

Métro

Les 2 lignes de métro verront leurs fréquences augmenter et circuleront sur une amplitude horaire normale, à l’exception du samedi pour la ligne 1 avec un dernier départ à 00h30 depuis Gare Lille Flandres au lieu de 1h30.

En journée, du lundi au vendredi, la fréquence sera ainsi d’une rame toutes les 2 min à 2 min 30 sur la ligne 1 et toutes les 2 min 30 à 3 min sur la ligne 2.

Tramway

Le tramway voit également sa fréquence renforcée avec, en journée du lundi au vendredi, une rame toutes les 5 min sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 10 min sur les branches Roubaix et Tourcoing. Le samedi, la fréquence sera également augmentée avec une rame toutes les 7 min sur le tronc commun et toutes les 14 min sur les branches Roubaix et Tourcoing. Le tramway circulera par ailleurs sur son amplitude habituelle.

Bus

A compter du 02 juin 2020, toutes les lignes de bus circuleront sur leur amplitude habituelle, avec des fréquences augmentées. C’est notamment le cas des Lianes 1, 4, 5, 7 et 8 dont la fréquence sera renforcée avec un bus toutes les 7 à 15 min en journée.

Toutes les communes sont desservies. Les lignes scolaires reprennent quant à elles progressivement en fonction de la réouverture des établissements scolaires.

Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr et sur l’application ilévia (Google Play & App Store).

Handipole, V’lille et les parkings relais

Les services Handipole, V’lille et les parkings relais sont, quant à eux, pleinement accessibles.

Recommandations sanitaires

ilévia invite les voyageurs à limiter l’usage des transports en commun et à respecter les consignes sanitaires transmises par le Gouvernement :

port du masque obligatoire, sous peine d’une amende de 135€,

se laver les mains très régulièrement,

tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,

saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,

utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

respecter les gestes barrières et la distanciation sociale à bord des véhicules, aux arrêts et en station, en se tenant à au moins un mètre des autres voyageurs.

Les mesures de nettoyage mises en place sur le réseau ilévia se poursuivent quotidiennement pour limiter la propagation du virus et dans un souci de protection des usagers et du personnel.

Source et images : DR – © ilévia