A partir du lundi 18 mai 2020, vous pourrez à nouveau emprunter des livres à Lille grâce au « click and collect », à la Médiathèque Jean-Lévy (32-34, rue Édouard Delesalle). Ce service sera étendu dès le mercredi 20 mai 2020 dans les médiathèques de Saint-Maurice Pellevoisin (205 bis Rue du Faubourg de Roubaix), Lille-Sud (11, rue de l’Asie) et Faubourg de Béthune (6bis, boulevard de Metz). En réservant vos livres par téléphone ou internet, vous pourrez venir les retirer sur un créneau défini. Les personnes les plus fragiles pourront demander un rendez-vous pour plus de sécurité.

Les ouvrages seront à restituer dans les « boîtes de retour » puis mis en confinement pendant 7 jours.

Les autres bibliothèques de quartier rejoindront progressivement le service.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les salles de lecture pourraient rouvrir progressivement à partir de début juillet.

Un service de portage de livres sera proposé aux résidents des EHPAD.

Tout abonné à la bibliothèque municipale bénéficie des services de chaque médiathèque, ainsi que des nombreuses ressources en ligne disponibles sur le site Internet de la bibliothèque (e-books, films, musique, etc.).

Les nouvelles inscriptions se feront directement en ligne avec le Pass Lille et moi.

Source & photo : DR / © Ville de Lille