A partir du lundi 16 mars 2020, fermeture pour une durée indéterminée des établissements culturels, sportifs et de loisirs à Lille

Suite aux allocutions du Président de la République et du Premier Ministre, la Ville de Lille annonce la fermeture des établissements culturels, sportifs et de loisirs à compter de ce lundi 16 mars 2020 (sauf disposition anticipée par le gouvernement) et pour une durée indéterminée.

Les lieux fermés :

Piscine Marx Dormoy,

Piscine de Lille Sud,

Piscine de Fives

La Halle de Glisse,

Les Salles de Sport,

Les Bibliothèques,

Le Palais des Beaux-Arts de Lille,

Le Musée d’Histoire Naturelle,

Le Musée de l’Hospice Comtesse,

Le Conservatoire,

Les Écoles de Musiques

Le Centre d’Arts Plastiques et Visuels,

La Maison Folie de Moulins

La Maison Folie de Wazemmes

Le Grand Sud,

Le Flow,

L’Espace Le Carré,

Le Zoo,

La Ferme Pédagogique…

Source et image : Ville de Lille