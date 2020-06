A partir du lundi 15 juin 2020, 73% de l’offre TER sera proposée avec 900 trains en circulation dans la Région Hauts-de-France

Du lundi 15 juin au samedi 04 juillet 2020, SNCF propose un nouveau plan de transport pour le TER Hauts-de-France. D’ici le service du plein été, 73% de l’offre habituelle sera proposée avec 900 TER en circulation sur la région.

Rappels

Le port du masque reste obligatoire en gare et à bord du train, tout au long du trajet.

Dans la mesure du possible, les passagers veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux (extrait du décret du 31 mai 2020).

