A partir du lundi 11 janvier 2021, le trafic TER dans les Hauts-de-France sera quasi normal

En concertation avec la Région Hauts-de-France, SNCF enclenchera à partir de ce lundi 11 janvier 2021 un plan de transport TER quasi normal. À compter de cette date, l’offre TER 2021, sensiblement la même qu’en 2020, sera mise en place. Les voyageurs en Hauts-de-France retrouveront ainsi les 1250 TER quotidiens, contre les 883 trains aujourd’hui en circulation. Les horaires sont consultables sur l’Assistant SNCF (Google Play & App Store) et sur le site TER Hauts-de-France via la rubrique « rechercher un itinéraire » et « Fiches horaires ».

Source : SNCF – Photos & images : DR – © SNCF / © Région Hauts-de-France