A partir du lundi 09 novembre 2020, 70% de l’offre TER sera proposée avec près de 883 trains en circulation dans la Région Hauts-de-France

A partir du lundi 09 novembre 2020, SNCF, en lien avec son autorité organisatrice, a défini un plan de transport adapté pour le TER Hauts-de-France. En moyenne en région Hauts-de-France, 70% de l’offre habituelle sera proposée avec près de 883 TER en circulation. SNCF invite ses clients à retrouver chaque jour à 17h les horaires des trains du lendemain sur l’application l’Assistant SNCF (Google Play & App Store) et sur le site TER Hauts-de-France via la rubrique « rechercher un itinéraire ».

Gratuité pour les personnels soignants

Les soignants de la Région Hauts-de-France peuvent emprunter gratuitement les TER Hauts-de-France pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail durant le confinement, sur présentation de la carte professionnelle.

Les personnels concernés :

– les personnels des établissements de santé,

– les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA,

– les personnels des établissements pour personnes handicapées, des services d’aide à domicile, des services infirmiers d’aide à domicile, des lits d’accueil médicalisés et des lits halte soins santé,

– les personnels des nouveaux centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et des établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts,

– les professionnels de santé libéraux (médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens et biologistes),

– les personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants.

Les voyageurs concernés possédant un abonnement sur le mois de novembre peuvent se présenter en gare pour obtenir le remboursement de leur titre sur présentation d’un justificatif professionnel.

Échange et remboursement des billets et abonnements

Compte tenu des conditions actuelles, les mesures d’échange et remboursement des billets et abonnements sont modifiées.

Tous les billets ainsi que les abonnements Hebdo Mon Abo et Mon Abo Étudiant Non Boursier sont remboursables jusqu’à la veille du départ.

Les abonnements Hebdo Mon Abo et Mon Abo Étudiant Non Boursier sont remboursables intégralement jusqu’à la veille dans les 15 jours qui suivent sa date de début de validité.

Les abonnements Mensuels par prélèvement automatique Mon Abo + TER de novembre pourront être remboursés pour les abonnés ayant bénéficié de 100% de télétravail ou de chômage partiel au cours du mois concerné. La demande de remboursement pourra être réalisée en ligne prochainement sur présentation d’un justificatif de l’employeur.

Les abonnements Mensuels Mon Abo + TER de décembre peuvent être suspendus jusqu’au 15 novembre inclus sur l’espace client.

En train, tous responsables

Le port du masque est obligatoire en gare et durant tout le trajet, et les équipes SNCF sont complètement mobilisées pour assurer quotidiennement le nettoyage et la désinfection de tous les trains.

