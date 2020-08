A partir du lundi 03 août 2020, le Port du Masque devient obligatoire dans les déchèteries, les parcs naturels métropolitains…

En application de l’arrêté du Préfet du Nord concernant l’obligation du port du masque dans certains espaces ouverts, la MEL informe les Métropolitains que le port du masque sera obligatoire dès le lundi 03 août 2020 aux arrêts de bus et de tram du réseau ilevia, dans toutes les déchèteries de la métropole, dans les parcs naturels métropolitains (Mosaic, les Prés du Hem et Musée de Plein Air), ainsi que dans les espaces naturels aménagés en accès libre comme la Chaîne des Lacs de Villeneuve d’Ascq, la base des 6 Bonniers à Willems, le parc de la Deûle à Santes et Houplin-Ancoisne qui relèvent de sa compétence.

S’agissant des transports publics où le port du masque est déjà obligatoire dans le métro, le tram et les bus du réseau Ilevia, il est désormais demandé aux voyageurs de porter le masque aux arrêts de bus et de tramways.

Concernant les déchets ménagers, le port du masque qui n’était alors que recommandé, devient obligatoire dans toutes les déchèteries métropolitaines, y compris les déchèteries mobiles.

Enfin, le port du masque s’impose dans l’ensemble des parcs des Espaces Naturels Métropolitains, ainsi que dans ses relais nature et espaces naturels ouverts :

Les Relais Nature

– Relais Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut à Tourcoing

– Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes

– Relais Nature du Val de Marque à Villeneuve d’Ascq

Les Espaces Naturels aménagés en accès libre

– La Chaîne des Lacs de Villeneuve d’Ascq

– La base des 6 Bonniers à Willems, le Bois de la Noyelle, le Bois d’Infière, les Marais de Fretin et les Marais de Sainghin le long du Val de Marque

– La Canteraine sur les communes de Houplin-Ancoisne et Haubourdin, la Gîte à Santes, la Louvière à Don, les Ansereuilles à Wavrin, le Parc de la Deûle à Santes et Houplin-Ancoisne

– Les étangs Roland Dubois, le Parc des Aubépines, le Jardin Petit dans l’espace naturel des Périseaux (sur les communes de Wattignies, Templemars, Faches-Thumesnil et Vendeville)

– Les Bassins filtrants de Leers

– Le site PCUK à Wattrelos

– Les berges et chemins autour de la Marque canalisée et de la Marque rivière, berges de la Deûle

Source : MEL – image : © Zoom Sur Lille