A partir du lundi 03 août 2020, le Port du Masque devient obligatoire dans de nombreux espaces publics lillois

Le Préfet du Nord, Michel Lalande a décidé d’imposer à Lille et sur l’ensemble du territoire de la Métropole Européenne de Lille, le renforcement de mesures de prévention face à la crise sanitaire de Covid-19. Ces mesures, annoncées ce vendredi 31 juillet 2020 en compagnie du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, Etienne Champion, seront en vigueur à partir du lundi 03 août 2020, pour une durée d’un mois qui peut être renouvelée.

Elles comportent de nouvelles règles sanitaires obligatoires ainsi que le renforcement du dispositif de dépistage.

Ainsi, dès lundi 03 août 2020, le port du masque sanitaire, pour les plus de 11 ans, déjà obligatoire dans les espaces publics clos (salles, commerces, restaurants, bars…), les marchés de la Ville et recommandé dans toutes les circonstances où la distanciation physique d’un mètre ne peut être garantie, devient obligatoire dans les lieux suivants :

Zones caractérisées par une forte fréquentation du public;

Zones piétonnes, permanentes ou temporaires;

« Zones de rencontre » où la circulation routière est limitée à 20 km/h (Grand Place et rues signalées sur la cartographie) ;

Galeries commerciales, espaces assimilés et espaces de stationnement attenants des grandes et moyennes surfaces commerciales;

Marchés de plein air;

Emprises et abords, dont les espaces de stationnement, des infrastructures de mobilité et de transports (gares, métro, gares routières, aéroports, aérodromes);

Espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d’eau).

Un affichage sera déployé dans la Ville afin de signaler les zones concernées par l’obligation du port du masque.

L’arrêté préfectoral établit que le non-respect de l’obligation du port du masque est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, 135€.

Carte du port du masque obligatoire

(cliquez sur la carte pour accéder au fichier pdf de la Ville de Lille)

Dépistages

L’Agence Régionale de Santé intensifie, pendant tout le mois d’août, les dépistages de terrain sur le territoire métropolitain. A Lille, des journées de dépistage seront organisées afin que les habitants puissent bénéficier de ces tests gratuits. Les dates et lieux seront annoncés prochainement.

Source et image : DR – © Ville de Lille