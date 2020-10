A partir du 18 octobre 2020, le Musée d’Histoire Naturelle propose de nombreuses animations avant sa fermeture pour travaux

Un chantier de rénovation et d’agrandissement a débuté au Musée d’Histoire Naturelle de Lille. Les travaux en cours nécessitent une fermeture à partir du 01 novembre 2020. Dès les vacances de février 2021, le musée disposera d’une nouvelle entrée et offrira de nouveaux services. À l’horizon 2024-2025, c’est un grand Musée de l’Homme, de la nature et des civilisations que pourra découvrir le public.

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille a été créé en 1822 et installé dans ses locaux actuels en 1902. Il conserve aujourd’hui 450 000 objets, répartis dans quatre collections : la géologie, la zoologie, les sciences et techniques et l’ethnographie. Faute d’espace, ces deux dernières collections ne sont pas exposées et seuls 5 % des objets conservés sont présentés dans le parcours permanent. En 2019, le musée a accueilli 122 000 visiteurs, soit une fréquentation doublée en cinq ans. Dans ce contexte, la Ville de Lille a souhaité développer un nouveau projet pour cet établissement cher aux Lillois.

Un chantier en deux phases

Lors de son conseil municipal du 04 octobre 2019, la Ville de Lille a voté à l’unanimité la transformation du Musée d’Histoire Naturelle de Lille en un grand Musée de l’Homme, de la nature et des civilisations. L’ambition portée par la Ville est d’y faire comprendre les enjeux de notre planète et les questionnements de nos sociétés.

Le chantier a démarré en juin dernier et comprend deux phases :

La première, en cours, concerne l’amélioration de l’accueil du public et le confort de visite. Elle comprend la création d’une nouvelle entrée rue Gosselet, davantage tournée vers la ville et plus visible, d’un accueil avec billetterie, vestiaires et espace pour les groupes, d’une boutique, d’un café et de salles pour les conférences. L’accès aux expositions temporaires est également repensé. À l’issue de cette première étape, ce sont 400 m² supplémentaires qui seront dédiés au public. C’est dans ce cadre de ces travaux que le musée fermera ses portes à compter du 01 novembre 2020.

La deuxième phase consiste en une rénovation en profondeur du bâtiment, permettant l’aménagement du nouveau musée d’ici 2024-2025. Celui-ci offrira un parcours de visite totalement repensé autour de collections présentées de manière transversale selon de grandes thématiques sociétales. La scénographie proposera une expérience de visite immersive et interactive. Elle intègrera des espaces modulables, notamment pour les plus jeunes (0-6 ans). À terme, les espaces ouverts au public seront augmentés de plus de 70 %.

animations avant la fermeture pour travaux

À partir du 18 octobre 2020 et pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de nombreuses animations sont proposées pour tout connaître du musée, ses collections, ses métiers et son chantier de rénovation.

Rencontre « Le musée se dévoile » – Dimanche 18 octobre 2020 de 18h30 à 20h – Gratuit

Judith Pargamin, directrice du Musée d’histoire naturelle de Lille, vous parle du projet de rénovation du musée et de la richesse de ses collections lors d’une rencontre en soirée.

Sur réservation : téléphone : 03 28 55 30 88

Atelier « Construis le musée en maquette » – Les 19, 22, 26 et 29 octobre 2020 de 14h30 à 16h – 6€ (matériel fourni)

Viens fabriquer ta propre maquette du musée, découvrir ses différents espaces et tout savoir sur les changements qui vont s’y produire !

Pour les enfants de 7 à 12 ans, sur réservation : téléphone : 03 28 55 30 88

Atelier « Découvre le parcours d’un objet au musée ! » – Les vendredis 23 et 30 octobre 2020 de 14h30 à 16h – 3€ (entrée du musée incluse & matériel fourni)

Une malle remplie d’objets du monde entier vient de nous parvenir… Viens nous aider à identifier et inventorier ces objets, en te mettant dans la peau d’un chargé des collections dont la mission est de conserver les objets du musée… Découvertes garanties !

Duo adulte/enfant (à partir de 8 ans), sur réservation : téléphone : 03 28 55 30 88

Événement festif de fermeture – Samedi 31 octobre 2020 de 14h à 19h

Mesdames, Messieurs, mes chers enfants.

Entrez dans le monde merveilleux, coloré et … en travaux du musée !

Accompagnés par Mr Loyal, le temps d’un après-midi magique, (re)découvrez les plus grands secrets du musée grâce à nos artistes de cirque, médiateurs et personnages haut en couleurs !

Rencontrez-les et écoutez-les attentivement… on vous promet des sensations de hautes voltiges !

Discutez avec Madame Irma qui dévoilera, grâce à ses talents de voyance, les futurs du musée.

Prenez le temps de défier Monsieur Muscle et son impressionnante collection de rocs pesants et hors du commun.

Dépassez vos peurs pour découvrir de plus près le monde des insectes avec les Supers Entomologistes, ou celui des impressionnants mammifères grâce à notre Montreuse d’Ours.

Échangez avec la Femme Oiseau et découvrez le musée vue du ciel.

Exprimez-vous sur les murs de libre-expression et laissez-vous transporter dans un kaléidoscope poétique et onirique au gré de 4 petits video mapping au cœur du musée !

Enfin, dégustez les savoureux mets préparé par nos supers hôtes « Sweet Flamingo » !

A vous de jouer !

Chers visiteurs, remplissez au plus vite votre carte : chaque stand parcouru vous donnera le droit de remplir votre grille pour ainsi, récupérer votre lot en fin de visite !

Impatient ? Réservez vite votre horaire de visite !!

Réservation : téléphone : 03 28 55 30 82 (réservation toute la journée de 10h à 19h, par créneau d'une heure)

Musée ouvert et gratuit de 10h à 19h / Événement festif de fermeture de 14h à 19h.

Infos pratiques

Musée d'Histoire Naturelle de Lille

19, rue de Bruxelles

