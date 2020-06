A partir du 09 septembre 2020, les grands événements de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design ouvriront au public

La Capitale Mondiale du Design 2020 annonce ce jeudi 11 juin 2020 que tous les grands événements prévus dans sa programmation seront présentés au public dès le mercredi 09 septembre 2020, dans le respect des règles sanitaires. Ces événements ont été repensés pour s’inscrire résolument dans le monde présent et souligner les contributions du design aux crises engendrées par le choc épidémique.

Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, Président de Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design.

« Je me réjouis que Lille Métropole 2020, Capitale Mondiale du Design reprenne en septembre prochain sa programmation. Je suis convaincu que le design, l’expérimentation, la recherche de nouveaux usages durables seront décisifs pour répondre aux défis du temps présent. La Métropole Européenne de Lille est heureuse de partager son engagement avec l’ensemble des acteurs

de métropole et ses partenaires nationaux et internationaux. »

La Capitale Mondiale du Design 2020 a plus que jamais l’ambition d’être un des laboratoires où se dessine et s’expérimente un monde nouveau.

Dès le mercredi 09 septembre 2020, le grand public pourra découvrir :

Les Maisons POC

Les maisons POC valoriseront les projets locaux et internationaux d’innovation par le design autour de thématiques capitales pour vivre et avancer dans le temps présent : « Prendre soin », « Ville collaborative », « Habiter », « Économie circulaire » et « Action Publique ». En ces temps de redécouverte de l’attention aux autres, de réinvention de liens de solidarité, de mobilisation de l’intelligence collective, de prise de conscience de notre responsabilité et de notre dépendance vis-à-vis de notre écosystème, elles proposeront les solutions expérimentées par les acteurs de la métropole.

4 Grandes Expositions

« Designer(s) du Design » et « Sens Fiction » au Tripostal, et « les Usages du Monde » et « La Manufacture, a labor of Love » à la gare Saint Sauveur dans le cadre de la saison lille3000. Ces expositions, qui seront toutes visibles et accessibles dès le mercredi 09 septembre 2020, ouvriront de nouveaux imaginaires nourris par le design pour penser et reconstruire notre quotidien, bouleversé par la crise sanitaire que nous venons de vivre.

La Design Week Forum

La design week forum accueillera, à la mi-octobre, des ateliers sur la contribution du design à la réparation du monde, des restitutions des premières expériences nées de la crise, des échanges internationaux sur les nouvelles responsabilités du design.

Les différentes composantes de cette programmation, enrichies des propositions des acteurs de la Métropole Européenne de Lille, des Hauts de France ou de Belgique qui avaient souhaité s’engager dans la Capitale Mondiale du Design 2020, seront rendus publiques dans leurs contenus et leurs modalités pratiques dans les jours qui viennent.

