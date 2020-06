A partir 15 juin 2020, réouverture totale des déchèteries pour les particuliers et professionnels

Depuis le 04 mai dernier, la Métropole Européenne de Lille (MEL) organise, avec ses prestataires, la réouverture progressive pour les particuliers des déchèteries métropolitaines, des déchèteries mobiles et de la collecte des encombrants sur rendez-vous. A partir de ce lundi 15 juin 2020, les 13 déchèteries métropolitaines reprennent une activité normale et accueilleront à nouveau les professionnels et les communes, dans le respect des règles sanitaires. Tous les types de déchets seront acceptés, sans limitation de volume. En outre, la règle de limitation d’accès par plaque d’immatriculation est supprimée.

Tous les déchets acceptés

A partir du 15 juin 2020, tous les types de déchets seront désormais autorisés, sans limitation de volume pour les particuliers (sauf pour les produits chimiques des ménages dont les solvants et les pots de peinture ainsi que l’amiante).

Il sera possible d’apporter à nouveau :

plâtre,

amiante,

bouteilles de gaz,

huiles minérales/végétales,

métaux,

papiers,

textiles,

bennes compost.

Recommandations pour accéder aux déchèteries :

Le port du masque est recommandé;

Le pass déchèterie est à présenter (sauf à Annoeullin, justificatif de domicile);

Les horaires d’ouverture restent adaptés, afin d’assurer quotidiennement le nettoyage et la désinfection des déchèteries à la fermeture des sites.*

*Pour rappel, les déchèteries de Halluin, Roubaix, La Chapelle d’Armentières, La Madeleine, Lille-Borda, Lille Alsace, Marquillies, Mons-en-Baroeul, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin et Tourcoing seront ouvertes pour les particuliers et pour les professionnels aux horaires suivants :

– le lundi de 9h à 18h

– du mardi au samedi de 7h30 à 18h

– le dimanche de 8h à 13h

Pour la déchèterie de Fromelles :

– du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h

– Fermée le dimanche

Pour la déchèterie d’Annoeullin :

– du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 13h à 18h45

– le dimanche de 9h à 11h45

Source et photo : DR – © MEL