Le Préfet du Nord, Michel Lalande a pris la décision de ne pas autoriser l’installation de la Grande Roue sur la Grand’Place de Lille à l’occasion des Fêtes de Fin d’Année 2020. Le Préfet estime que « ce serait incongru. Quand on n’autorise pas le principal, on n’autorise pas l’accessoire ». En résumé : quand on n’autorise pas le Village de Noël, on n’autorise pas la Grande Roue.

Photo : © Zoom Sur Lille