A compter du mercredi 24 juin 2020, le Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq rouvre ses portes

À compter du mercredi 24 juin 2020, à l’issue d’opérations d’entretien et de mise en sécurité, c’est au tour du Musée de Plein Air d’être de nouveau ouvert à la promenade, avec des jours et horaires d’ouverture aménagés pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. L’entrée est gratuite jusqu’au 03 juillet 2020 inclus.

À partir du 24 juin 2020, le Musée de Plein Air accueille de nouveau les visiteurs gratuitement pour la promenade, dans les mêmes conditions que les espaces naturels en accès libre. Dans un premier temps, le musée est ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h.

Pendant cette période, le Musée de Plein Air met en place des mesures sanitaires pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel. Sur place, le port du masque est conseillé. Il sera obligatoire pour l’accès à certaines zones du musée. Les espaces ludiques (jeux flamands et labyrinthe végétal) et les bâtiments d’architecture flamande sont momentanément inaccessibles. Les pique-niques et arrêts statiques sont autorisés, dans le respect des gestes barrières, et dans la limite de 10 personnes maximum par zone.

Pour la sécurité de tous, le nombre journalier de visiteurs est limité à 3 000 personnes. Passé ce seuil, le Musée ne pourra plus accepter de visiteurs pour la journée. Cette règle s’applique également au Parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne et aux Prés du Hem à Armentières où le nombre de visiteurs est actuellement limité à 3500 personnes par jour sur chacun des deux sites.

Enfin, les Relais Nature de Santes, Villeneuve d’Ascq et Tourcoing ouvriront progressivement dans le courant du mois de juin, dès la mise en place des dispositifs permettant l’accueil du public dans le respect des consignes sanitaires.

Musée de Plein Air

Adresse : 143, rue Colbert à Villeneuve d’Ascq

Source : MEL – Photos : © Zoom Sur Lille