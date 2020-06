A compter du mercredi 10 juin 2020, les parcs métropolitains Mosaïc et les Près du Hem seront ouverts à la promenade.

A compter du mercredi 10 juin 2020, après les opérations d’entretiens et de mise en sécurité, les parcs métropolitains Mosaïc et les Près du Hem seront ouverts à la promenade, suivis dans le courant du mois par le Musée de Plein Air et les Relais Nature. Tous seront gratuits jusqu’au 04 juillet 2020.

Mosaïc, le Jardin des Cultures et les Près du Hem accueilleront à nouveau les métropolitains gratuitement pour la promenade et dans les mêmes conditions que les espaces naturels en accès libre. Les aires de jeux seront accessibles sous la responsabilité des parents, dans la limite de 10 enfants simultanément. Les pique-niques et les arrêts statiques sont autorisés dans le respect des gestes barrières.

Dans un premier temps, ces deux parcs ouvriront du mercredi au samedi de 10h à 18h et le dimanche et les jours fériés de 10h à 19h.

Les animations limitées à 10 personnes, ainsi que la baignade aux Prés du Hem, seront de nouveau proposées aux métropolitains d’ici la fin du mois de juin, après la mise en place de mesures de sécurité sanitaire et du contrôle de la qualité de l’eau de baignade.

Le Musée de Plein Air et les Relais Nature de Santes, Villeneuve d’Ascq et Tourcoing ouvriront progressivement dans le courant du mois de juin, dès la mise en place des dispositifs permettant l’accueil du public dans le respect des consignes sanitaires.

Mosaïc, le Jardin des Cultures

Adresse : 103, rue Guy Mocquet à Houplin-Ancoisne

En moyenne, comptez 2h pour visiter les 10 jardins du site et parcourir les 2 km de chemins.

Page de Mosaïc, le Jardin des Cultures

Les Près du Hem

Adresse : 7, avenue Marc Sangnier à Armentières

Page des Près du Hem

Source : MEL – Photos : © Zoom Sur Lille