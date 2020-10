A compter du lundi 02 novembre 2020, ilévia assure une continuité d’activité et maintient son offre de transport

Suite à l’annonce d’un nouveau confinement, l’ensemble des équipes d’ilévia restent mobilisées afin d’assurer une continuité d’activité et maintenir l’offre de transport habituelle. Les agences commerciales resteront ouvertes et les agents ilévia (Welcomers, Médiateurs, Chefs d’ escale, Agents de sécurité,…) poursuivront leur mission au quotidien afin de permettre aux voyageurs de circuler en confiance.

La continuité d’activité essentielle pour les métropolitains

Le réseau de transport en commun est un maillon essentiel de l’activité économique de la MEL. Pour l’exploitant, garantir le maintien de ce service public est primordial pour les déplacements des métropolitains. Et ce tant pour répondre aux impératifs médicaux (l’ensemble des centres hospitaliers étant desservis par le métro, le tramway ou encore les lignes de bus) que pour permettre à tout un chacun de continuer à se déplacer pour aller travailler, se rendre à l’école, faire ses courses…

L’ensemble des équipes d’ilévia restent mobilisées afin d’assurer une continuité de service public et maintenir une offre identique à l’offre habituelle à cette période. Seules quelques adaptations seront effectuées sur le métro et certaines lignes de bus. Ainsi, à partir de 21h en semaine, la fréquence du métro sur les deux lignes passera de 6 à 8 minutes. Concernant le réseau bus, les voyageurs sont invités à consulter le site ilevia.fr et l’application ilévia (Google Play & App Store) pour suivre l’évolution du trafic en temps réel.

L’ensemble des autres services (V’lille, les parkings relais, le transport sur réservation, le service Handipole…) restent également disponibles pour les voyageurs.

Port du masque obligatoire et gestes barrières

Ilévia rappelle que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du réseau ilévia, y compris aux arrêts de bus et de tramway, sous peine d’une amende de 135 €. Par ailleurs, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, ilévia encourage les voyageurs à se laver régulièrement les mains. La distanciation sociale est également recommandée quand les conditions de trafic le permettent.

En parallèle, l’intensification des mesures de nettoyage se poursuit sur le réseau ilévia. Les modes de transports, les stations, les agences sont nettoyées chaque jour à l’aide de virucides.

Source : ilévia – Photo : © Zoom Sur Lille