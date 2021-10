8ème édition de « Chefs de Gare » en Gare de Lille Flandres du 11 au 15 octobre 2021

Du 11 au 17 octobre 2021, 30 gares françaises (dont la Gare de Lille Flandres) accueillent la 8ème édition de l’opération Chefs de Gare. Pour cette nouvelle saison tant attendue, SNCF Gares & Connexions invite gourmands et gourmets à entrer dans les gares, nouvelles destinations culinaires, pour découvrir leurs chefs régionaux ainsi que les artisans et producteurs locaux. Et pour se frotter à la crème de la gastronomie française, les cuisiniers amateurs pourront participer pour la 2ème année à une compétition originale un concours de cuisine organisé au cœur même des gares. Dans les Hauts de France, c’est à Lille Flandres qu’aura lieu Chefs de Gare. Marché d’artisans locaux, concours de cuisine, animations culinaires menées par le chef Liguori Lecomte – CuisineAZ ou encore le chef étoilé Mathieu Boutroy – Le Cerisier aux manettes du Road Show : les voyageurs lillois vont en prendre plein les papilles !

Mathieu Boutroy – Le Cerisier, officiera en gare de Lille Flandres le 12 octobre 2021

La cuisine mobile Chefs de Gare, qui fera étape dans 12 gares françaises, avec, à chaque occasion, un chef emblématique régional qui viendra sublimer les produits de son terroir, s’installe en gare de Lille Flandres le mardi 12 octobre 2021. Le Road Show made in Lille sera animé par le jeune chef récemment étoilé Mathieu Boutroy qui sifflera le début des festivités.

C’est avec fierté qu’il mettra en avant les produits régionaux. Le chef de 36 ans peut se vanter d’être à la tête du seul restaurant étoilé des Hauts de France. Il a réussi cette année l’exploit d’être primé par le Guide Michelin seulement deux ans après l’ouverture de son établissement Le Cerisier. Cet Arrageois qui a élu domicile dans la métropole lilloise allie tradition et modernité en proposant des plats aux goûts francs.

Le programme du 12 octobre 2021

11h à 11h45 : le chef lillois de cuisine AZ, Liguori Lecomte proposera sa recette de Pommes flambées à la fleur de bière, caramel de bière et crumble automnale.

12h à 14h, Mathieu Boutroy, chef étoilé du restaurant Le Cerisier situé dans le Vieux-Lille, fera une démonstration culinaire lors de ce Road Show animé par Loïc Ballet.

A partir de 14 h30 : Finale Régionale du Concours de cuisine Chefs de Gare. Les élèves du lycée hôtelier Savary Arras proposeront, quant à eux, des démonstrations culinaires autour des produits de la région.

Le concours de cuisine Chef de Gare

Ce concours de cuisine offre au grand public l’opportunité de cuisiner dans un lieu unique aux côtés de chefs de renom et de révéler le talent des cuisiniers amateurs. Les épreuves régionales se dérouleront sur la cuisine mobile de Chefs de Gare. A l’issue de ces épreuves, les 7 vainqueurs seront invités à Paris le samedi 16 octobre 2021 lors de la grande finale parrainée par le chef Michel Rostang, Le Train Bleu, Paris Gare de Lyon.

Marché des Artisans

Du 11 au 15 octobre 2021, les voyageurs pourront attendre leur train en flânant aux abords du marché des artisans. Ils y découvriront les talents de la région.

L’artisanat local avec Hortus et sauvageonne, herbes aromatiques, Confiture d’Anne Marie, épicerie sucrée, Le Pain à contretemps le pain bon pour la santé Happy Urban Brew, brasserie HUB, Abeille +, producteur de miel, Les Pimpes conserverie artisanale bio et gourmande, Happy Drêche, association anti gaspillage, Paul Maria, boulangerie artisanale, authentique et conviviale, Champagne Leclere Torrens, maison de champagne, Gaufres Houplines, fabrication artisanale de gaufres flamandes, Fournil Bio, boulangerie bio, Moebius, la boulangerie qui prend le temps, Comptoir de Flore, brasserie locale et artisanale, Les mûres ont des abeilles, miels et produits à base de miel, Chocolat Sthele, artisan chocolatier. Certains artisans présents sur le marché Chefs de Gare font partie du réseau solidaire et responsable La Ruche qui dit oui.



Des démonstrations culinaires autour des produits de la région exécutées par les élèves du lycée hôtelier Savary d’Arras les 11 et 12 octobre 2021.



Des ateliers recettes autour de produits de saison par Les Fruits et Légumes Frais d’Interfel le 13 octobre 2021.



Les points de vente et enseignes de restauration en gare proposeront, durant toute la durée de l’opération et en complément de leur carte habituelle, des menus estampillés Chefs de Gare, des offres spéciales ainsi que des animations pour faire découvrir les saveurs et produits du terroir.

Source & image : SNCF