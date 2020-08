3ème Marché Fermier « Made in Mel » le dimanche 06 septembre 2020

La MEL organise un nouveau marché fermier le dimanche 06 septembre 2020 de 10h à 18h, au 1 rue du Ballon à Lille. Vente directe de produits locaux et bio et animations gratuites au programme.

Agriculture locale

L’agriculture est un atout majeur de la Métropole, qui est composée de nombreuses exploitations agricoles. Ce marché fermier est l’occasion de découvrir ses artisans et agriculteurs locaux, ainsi que les circuits-courts et les magasins de vente directe. Fruits et légumes bio, produits laitiers, pains et pâtisseries, viandes, glaces, bières, safran et produits safranés, spiruline, plantes ornementales, miel… Vous pourrez faire votre marché auprès de ces producteurs du territoire.

Des stands de découverte d’initiatives locales ainsi qu’un Carnet des Producteurs seront également disponibles pour les métropolitains intéressés par la vente directe et les circuits-courts.

Animations

Des animations pédagogiques et ludiques pour tous les âges seront également proposées : stand pour découvrir l’apiculture, atelier sur la cuisine végétale et contre le gaspillage, blind test sur les eaux aromatisées, apprendre à jouer de la musique avec des fruits et légumes, fabrication de pain au four à pierre et de moulins à vent… Pour les plus jeunes, un atelier est même prévu avec de la pâte à modeler écologique et comestible.

Un bar à smoothies et jus sera notamment installé pour vous permettre une pause rafraîchissante.

Infos pratiques

1, rue du Ballon – Lille

Accès libre

Port du Masque Obligatoire sur le Marché



Source et images : © MEL