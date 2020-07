3ème Escale de l’été à la Gare Saint Sauveur du 22 au 27 juillet 2020

Jusqu’au 16 août 2020, Les Escales de l’été à la Gare Saint Sauveur ! En association avec les programmes développés par la Ville de Lille pour l’été 2020 (Voyage, Voyages… à Lille), lille3000 propose à la Gare Saint Sauveur un programme d’événements, d’ateliers, de stages, d’activités culturelles à destination des groupes d’enfants, des familles et particulièrement celles qui partiront peu ou pas en vacances cet été.

En route pour la 3ème Escale de l’été avec lille3000 et une carte blanche à la compagnie Le Vent du Riatt. Un grand panier d’activités pour toute la famille, 100% Gratuits, proposé en partenariat avec de nombreux associations et collectifs locaux.

Installations

Musée vivant * – Jusqu’au 26 juillet 2020

Une installation/performance proposée par Art Point M

Mercredi au vendredi de 16h à 19h

Samedi & dimanche de 14h à 19h

C’est un jeu qui est proposé au public, celui de devenir le personnage principal du tableau, figure historique, muse du maître ou anonyme devenu célèbre par la magie des pinceaux. On joue avec l’histoire de l’art et les courants esthétiques : du classique au street art.

Bienvenue en Wasardie !

Un parcours de Métalu A Chahuter

Mardi de 14h à 19h

Mercredi au vendredi de 16h à 19h

Samedi & dimanche de 14h à 19h

Petit archipel perdu dans l’Océan indien, la Wasardie vous étonnera par sa géographie singulière, ses coutumes pittoresques et ses spécialités locales. Vous découvrez une langue unique au monde, ses techniques de reformatage cérébral, et surtout la culture de la sphonge, une plante quasiment comestible qui fait la fierté des Wasards. Avec le soutien du Comité bilatéral France-Wasardie.

Événements & Ateliers

Carte blanche à la Cie Le Vent du Riatt

Une aventure dont vous êtes l’héroïne… *

Mercredi au vendredi de 17h à 19h

Samedi & dimanche de 15h à 19h

Venez vivre un récit interactif, in situ au sein d’un conte qui proposera de revisiter les archétypes féminins d’aujourd’hui et d’hier…

Super Tortue *

Mercredi au vendredi de 17h à 19h

Samedi & dimanche de 15h à 19h

Relèverez vous le défi du record de lenteur ! Le tout filmé en stop motion… pour création d’un film instantané.

Désobéissance *

Mercredi au vendredi de 17h à 19h

Samedi & dimanche de 15h à 19h

Une clown et une rappeuse vous invitent à libérer vos corps et vos voix pour tracer les premiers pas d’une désobéissance festive.

Street Art avec Epsilone

Mercredi au vendredi de 16h à 19h

Work in progress : réalisation d’un graffiti et d’une fresque collective en technique mixte (peinture, marqueurs et différents outils).

Les ateliers* de Julien Salaud

Mercredi au vendredi de 16h30 à 19h

Dès 8 ans / Atelier salissant / Prévoir plusieurs séances pour fabriquer un objet (arts plastiques)

Atelier Maker Camp : Faire un robot DIY* avec Trézorium

Mercredi de 17h à 19h (à partir de 10 ans)

Atelier Maker Camp : Faire un robot DIY* avec Arnaud Yperzeele

Jeudi de 17h à 19h

Atelier Maker Camp : Faire de l’électronique* avec Trézorium

Vendredi de 17h à 19h (à partir de 8 ans)

Animations sportives

Gym suédoise** avec Energymove

Mercredi de 18h à 19h

Ashtanga Yoga** avec Laura Yoga Lille

Jeudi & vendredi à 16h30 et 17h45

Atelier vélo pour enfants au Cours St-So** avec MCF Lille

Samedi de 14h à 17h

– 14h à 15h : 5 à 6 ans

– 15h à 16h : 7 à 8 ans

– 16h à 17h : 9 à 10 ans

Escale des 5 continents (Danse)** avec PasserElles

Samedi de 16h30 à 18h30

Ferme Urbaine – Jusqu’au 16 août 2020 – Accès Libre

Venez découvrir ce grand potager hors sol en plein cœur de ville. Ce jardin partagé s’inscrit au cœur d’un projet collaboratif impliquant la Ville de Lille, la maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES), les associations nature, les jardiniers volontaires et les habitants du quartier. Près de 300 smartpots vous invitent à cultiver des légumes bio de manière éco-responsable à partir de variétés non hybrides et parfois peu connues.

Mercredi au vendredi de 16h à 19h

Mardi, samedi & dimanche de 14h à 19h

Atelier Nature à la Ferme Urbaine – Smartpot lombricomposteur * avec Des Jardins et des Hommes

Samedi 25 juillet 2020 de 15h à 17h

Infos pratiques

Gare Saint Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

Le port du masque est OBLIGATOIRE sur l’ensemble du site de la Gare Saint Sauveur pour les activités (sauf sur le Cours St So).

Les activités sur réservations sont limitées à 10 personnes. Présentez-vous 15 minutes avant le début de la séance. Si vous n’avez pas réservé, présentez-vous à l’accueil en Halle B, en fonction des places disponibles.

Les -de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte maximum. 1 réservation = 1 personne (les accompagnateurs doivent également s’inscrire).

Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

