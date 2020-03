36ème édition du Festival du Cinéma Européen de Lille du 06 au 13 mars 2020

Le Festival du Cinéma Européen aura lieu du 06 au 13 mars 2020. Depuis 36 ans, il attire de plus en plus de spectateurs. Alliant courts-métrages en compétition, séances thématiques, le Festival a su s’imposer comme l’un des tous premiers événements cinématographiques étudiants d’Europe et comme 3ème Festival de court métrage à l’échelle nationale grâce à la qualité de sa programmation.

Bande annonce

Au Programme

Hors Compétition



Infos pratiques

Tarifs : de 2,50€ à 7€

Pass : de 15€ à 40€

Programme Complet sur le site du Festival du Cinéma Européen

Source et image : © DR – Association Prix de Court