Les 16 et 17 juillet 2021, l’Open de France 3×3 de basket (matchs, village d’animations…) se déroulera à Lille

Les 16 et 17 juillet prochain, la Métropole Européenne de Lille accueillera pour la première fois sur son territoire l’Open de France 3×3 de basket. Cet événement sera le point d’orgue du circuit 2021 Open Plus de la Superleague 3×3 FFBB qui débutera au mois de mai.

Cette année, la phase finale regroupera les 12 meilleures équipes masculines et les 12 meilleures équipes féminines du tournoi sur l’esplanade du Champ de Mars à Lille. Pour la première fois depuis sa création, l’Open de France se déroulera sur deux jours, les 16 et 17 juillet 2021, afin de permettre aux équipes de mieux récupérer et de maintenir un haut niveau de performance.

A cette occasion, la Métropole Européenne de Lille, en lien avec les clubs de haut niveau de son territoire et de la région proposera également un village d’animations mis en place pour promouvoir la pratique du basket 3×3 outdoor ainsi que d’autres pratiques sportives.

Un terrain annexe mis à disposition par la Ligue des Hauts-de-France sera adossé aux terrains officiels pour accueillir le grand public, les scolaires, les jeunes issus des quartiers prioritaires, les entreprises et les associations locales et ainsi permettre au plus grand nombre de s’essayer au Basket 3×3.

Cet événement populaire et gratuit permettra à tous de pouvoir découvrir cette pratique qui fera ses débuts olympiques cette année lors des Jeux Olympiques de Tokyo.

Un événement qui s’inscrit dans une politique sportive ambitieuse

Habituée à recevoir de nombreuses manifestations sportives d’envergure sur son territoire, la MEL a été labellisée Terre de Jeux pour les JO de Paris 2024.

Source : Métropole Européenne de Lille / image : © FFBB