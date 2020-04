Vendredi 01 mai 2020, concert NRJ Music Tour en direct dans votre salon

A défaut de ne plus pouvoir aller en soirée, NRJ a décidé d’amener la soirée à vous ! Vos stars NRJ préférées se réunissent le vendredi 01 mai 2020 à 20h30 pour un NRJ Music Tour unique en direct dans votre salon : Black Eyed Peas, Matt Pokora, Gims, Kendji, Lewis Capaldi, Ava Max, One Republic, Bilal Hassani, Jenifer et Martin Garrix. Le show sera animé par Cauet sur nrj.fr, l’appli NRJ, Facebook live et la chaine YouTube NRJ.

les artistes

Black Eyed Peas



Matt Pokora



Gims

Kendji

Lewis Capaldi



Ava Max



One Republic

Bilal Hassani



Jenifer

Martin Garrix



Site internet de NRJ

Source et images : DR / © NRJ