Solid’Art, le salon solidaire d’art contemporain du Secours Populaire Français lance une vente en ligne pour soutenir la campagne « Urgence Coronavirus ».

Edition Spéciale – Solid’Art « Urgence Coronavirus »

Chaque année au mois de juin à Lille, la scène artistique est réunie pour soutenir la campagne « vacances » de l’association. Suite aux annonces gouvernementales liées à la crise sanitaire, la 6ème édition de Solid’Art est reportée à l’automne (la nouvelle date sera prochainement communiquée). Afin de répondre à l’urgence, le Secours Populaire du Nord a dû s’adapter pour maintenir ses actions de solidarité et de collecte de dons. Ainsi et tant que dure le confinement, Solid’Art passe en mode numérique pour dès à présent réunir l’art et la solidarité. La moitié de chaque vente reviendra au Secours Populaire du Nord pour soutenir la campagne « Urgence Coronavirus ». Les œuvres pourront être récupérées quand le confinement sera levé.

50€ = 1 colis d’urgence pour 1 semaine

Découvrez les artistes participants à l’opération sur le site de Solid’Art

Source / image : DR – © Secours Populaire du Nord