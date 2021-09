Le Festival CineComedies se déroulera à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021

La 4ème édition du Festival CineComedies se tiendra à Lille du 29 septembre au 03 octobre 2021. Au programme : Exposition « Belmondo : Comédies en cascade », Benoît Delépine & Gustave Kervern invités d’honneur du festival, focus sur la comédie québécoise, plusieurs films rendant hommages à Robert Dhéry (Allez France !, Le Petit Baigneur…) et Jean-Paul Belmondo (Le Cerveau, Les Tribulations d’un Chinois en Chine…)… A noter que toutes les projections sont gratuites sur réservation sauf avant-premières et séances péniche Eldorado.



Programme jour par jour

Lundi 27 septembre 2021

Agora, Santes

19h45 : C’est la vie – En présence du réalisateur Julien Rambaldi.

Mardi 28 septembre 2021

Creative Mine, Arenberg

20h : Le Nom des gens – En présence du réalisateur Michel Leclerc



Mercredi 29 septembre 2021

UGC Ciné Cité, Lille

19h30 : On est fait pour s’entendre – Film en avant-première – En présence de l’équipe du film.

Jeudi 30 septembre 2021

Cinéma Le Majestic, Lille

18h30 : Louise-Michel

UGC Ciné Cité, Lille

19h30 : De père en flic – Suivi d’une rencontre avec le réalisateur Émile Gaudreault.

Maison Folie Wazemmes, Lille

20h30 : La Lutte des classes – Séance en plein-air en présence du réalisateur Michel Leclerc.

Cinéma Le Majestic, Lille

20h30 : Saint-Amour

Vendredi 01 octobre 2021

Cinéma Le Majestic, Lille

17h30 : Aaltra

UGC Ciné Cité, Lille

18h : De Père en flic 2 – En présence de la réalisateur Émile Gaudreault.

Cinéma Le Majestic

19h30 : Les Galette de Pont-Aven. Suivi d’une rencontre avec Joël Séria (réalisateur) et Jeanne Goupil (actrice).

Cinéma Le Fresnoy, Tourcoing

20h30 : Jeune Juliette – Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Anne Émond

UGC Ciné Cité, Lille

21h : Barbaque – Film en avant-première – En présence de l’équipe du film.

Samedi 02 octobre 2021

UGC Ciné Cité, Lille

11h : La Grande séduction – En présence du scénariste Ken Scott

UGC Ciné Cité, Lille

11h15 : Le Petit baigneur

UGC Ciné Cité, Lille

11h30 : Courts-métrages de Benoît Delépine et Gustave Kervern – En présence de Benoît Delépine et Gustave de Kervern.

UGC Ciné Cité, Lille

14h : Les Tribulations d’un Chinois en Chine

Cinéma Le Majestic

14h15 : 1981

UGC Ciné Cité, Lille

14h30 : Zaï zaï zaï zaï – Film en avant-première – En présence de l’équipe du film.

Cinéma Le Fresnoy, Tourcoing

14h45 : La Guerre des Tuques

Le Majestic, Lille

15h15 : Mammuth

UGC Ciné Cité, Lille

16h45 : Allez France ! En présence de Catherine Mathelin-Vanier, fille de Robert Dhéry et Colette Brosset (comédienne et scénariste).

Cinéma Le Majestic, Lille

17h15 : Le Sens de l’humour – En présence du réalisateur Émile Gaudreault.

Cinéma Le Majestic, Lille

17h30 : Effacer l’historique

Cinéma Le Métropole, Lille

19h30 : Un Singe en hiver

Cinéma Le Fresnoy, Tourcoing

19h45 : Bach et Bottine

Cinéma Le Majestic, Lille

20h : La Femme de mon frère

Cinéma UGC Ciné Cité, Lille

20h30 : Le Gros soir de Benoît Delépine et Gustave Kervern – Rencontre exceptionnelle avec Benoît Delépine et Gustave Kerven et leurs invités.

Dimanche 03 octobre 2021

UGC Ciné Cité, Lille

11h : La Belle américaine – En présence de Catherine Mathelin-Vanier, fille de Robert Dhéry et Colette Brosset (comédienne et scénariste).

Péniche l’Eldorado

11h : La Vie est un long fleuve tranquille

Le Majestic, Lille

11h15 : Bach et Bottine

UGC Ciné Cité, Lille

11h30 : I Feel Good

UGC Ciné Cité, Lille

14h : Le Cerveau

Cinéma Le Majestic, Lille

14h15 : Starbuck – Suivi d’une rencontre avec Ken Scott.

UGC Ciné Cité Lille

14h30 : Le Grand soir

Péniche l’Eldorado

14h30 : La Vie est un long fleuve tranquille

Cinéma L’Univers – Lille

16h : Avida – En présence de Benoît Delépine et Gustave de Kervern.

UGC Ciné Cité – Lille

16h45 : Belmondo l’influenceur – Suivi d’une rencontre autour de Jean Paul Belmondo.

Cinéma Le Majestic – Lille

17h : Le Déclin de l’empire américain

UGC Ciné Cité – Lille

17h : Dans l’eau…qui fait des bulles

UGC Ciné Cité – Lille

19h30 : Le Test – Film de clôture en avant-première – En présence de l’équipe du film.

Autour du Festival

Exposition Belmondo : Comédies en Cascade

Du 11 septembre au 10 octobre 2021 à 17h – Palais Rihour

Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 18h (dernière visite à 17h30) – Entrée libre

Après Pierre Richard, Gérard Oury et Bourvil, le Festival CineComedies consacre sa nouvelle exposition à une autre icône populaire du cinéma français : Jean-Paul Belmondo.

Agrémentée par des documents rares et des objets exceptionnels (costumes de films, accessoires de tournage, photos inédites, affiches étrangères, archives audiovisuelles…), l’exposition sera l’occasion d’un parcours initiatique autour des comédies les plus emblématiques du « Magnifique ».

