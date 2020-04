L’appli Enjoy Mel permet de localiser les fermes, les commerces ouverts, les services de livraisons à domicile…

En cette période de crise sanitaire, l’application Enjoy MEL, qui référence notamment les commerces de proximité au sein de la métropole lilloise, s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins actuels des métropolitains et aux récentes contraintes des commerçants.

Il sera dorénavant possible de se renseigner sur les commerces dont l’ouverture reste autorisée, leurs horaires, sur ceux qui proposent un service de livraison en cette période exceptionnelle et sur les fermes qui assurent un service de vente directe près de chez soi. La fonctionnalité « autour de moi » permettra d’affiner cette recherche dans une zone d’un kilomètre autour de soi. Objectif : permettre aux métropolitains de faire leurs courses de première nécessité tout en respectant les mesures liées au confinement et en soutenant les commerces de proximité.

Les nouvelles fonctionnalités d’Enjoy MEL

En activant la Fonction « autour de moi » sur l’application Enjoy MEL chacun peut accéder :

– aux commerces restés ouverts,

– aux heures d’ouverture des magasins,

– aux commerces qui proposent un service de livraison à domicile,

– aux fermes qui assurent un service de vente directe. Près de 90 fermes y sont référencées.

Enjoy MEL qu’est-ce que c’est ?

L’application Enjoy MEL permet de découvrir les commerces de proximité et le patrimoine métropolitain présents autour de soi.

Cette application gratuite, collaborative et basée sur la géolocalisation, est mise à jour quotidiennement, alimentée par les commerces, les équipements culturels, sportifs et les partenaires de la MEL.

Chacun peut également faire remonter les informations nécessaires à la mise à jour des commerces via l’adresse mail : enjoy@lillemetropole.fr.

Pour découvrir Enjoy MEL >>> https://www.enjoy-mel.fr/

L’application est disponible :

– sur App Store

– sur Android

Source et photo : DR – © MEL