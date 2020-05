La majorité des commerces du Centre Commercial Westfield Euralille rouvriront leurs portes à partir du 11 mai 2020

Les magasins du Centre Commercial Westfield Euralille rouvriront leurs portes à partir du lundi 11 mai 2020. La majorité des commerces vous accueillera entre 10h et 19h. A noter que certaines enseignes ouvriront à partir de 13h ou 14h. Le port du masque est recommandé, du gel hydroalcoolique sera mis en place aux endroits stratégique. Un marquage au sol et un sens de circulation complètent les mesures sanitaires.



Les enseignes ouvertes à partir du 11 mai 2020 (par ordre alphabétique)

5ème saison

Afflelou

Alizés pressing

Andiamo

Bershka (à partir de 14h)

Bijou Brigitte

Bleu libellule

Body Minute

Brice (à partir de 14h)

Burger King (uniquement en livraison sur Deliveroo)

Camaïeu

Calzedonia (à partir de 14h)

Carrefour (de 9h à 22h)

Chuck’s

Colombus Café

Comptoir des cotonniers

Courir

Courir le shop femme

Flying Tiger

Go Sport

Grand Optical (sur rendez-vous uniquement)

G Star Raw

Hema

Izac

JD Sport (à partir de 14h)

Jott

Jules (à partir de 14h)

Ken Shoes

Le Barbier by Michel Dervyn

Le temps des cerises

Lola Liza

Mangos

Miss Cookies

Naf Naf

Nature & Découvertes

New Yorker

Only

Pandora

Paul

Pharmacie du centre

Phone’s

Pimkie (à partir de 13h)

Pull&Bear (à partir de 14h)

Rituals

Sephora

Shampoo

Starfolies

Stradivarius (à partir de 14h)

Tempka

Uniqlo

Zara (à partir de 14h)

Primark ne sera pas ouvert lundi 11 mai 2020.

Source & image : DR – © Westfield Euralille