La Grande Fête Lilloise du Cirque est de retour du 20 octobre au 22 novembre 2020

Du mardi 20 octobre au dimanche 22 novembre 2020, la Grande Fête Lilloise du Cirque revient sur le Champ de Mars de Lille ! Durant plus de 2h, le spectacle familial de la Grande Fête Lilloise du Cirque vous fera frissonner, rire et vibrer grâce aux nombreux artistes venus du monde entier. Au programme : acrobates, avions radiocommandés, trapèze, banquine, rola rola… mais aussi chiens, poneys, perroquets, sans oublier le très célèbre clown Bello Nock.

Cette 34ème édition, produite et présentée par Thierry Fééry avec l’Orchestre de Kristof Majewski, se déroulera comme chaque année sous un chapiteau chauffé. Côté prix, les places sont vendues entre 12€ et 27€.

Au programme

Marionnettes’Dream – Un numéro de corde où se multiplient les pirouettes périlleuses et pyramides humaines.

Livio Tudor – Son chien ne lui rend pas la tâche facile.

La Troupe Sherbakov – L’univers du théâtre excentrique et du cirque de haut niveau…

Les Frères Chaix – Un ballet aérien d’avions radiocommandés.

Karl Trunk – Fascinante formation d’une cavalerie en liberté.

Maxim Dobrowinsky – Un numéro de trapèze volant sans trapèze !

Mistery of Gentleman – La troupe de Mongolie présente la banquine, une discipline difficile sur des boules qui entraînent des déséquilibres permanents.

Cheng Long – Le Rola Rola est un art circassien très difficile. Rouleau , planche , assiettes , cuillères à quoi s’ajoute son indéniable talent.

Alessio – Des perroquets libres et disciplinés qui suscitent l’admiration.

Pour la première fois dans un spectacle européen – Recordman du monde – Williams Wesley – L’artiste américain présente le plus haut vélo du monde.

La Troupe Efimov – Un mariage russe hors du commun . Les rythmes de la cérémonie sont fous et bondissants.

Le Chapiteau de la Grande Fête Lilloise du Cirque

Fabriqué en 2012,

Une surface de plus de 2 100 m² (1 661 m² de chapiteau + 480 m² de chapiteau d’accueil),

2 225 places assises, avec vue directe sur la piste (aucun mât à l’intérieur),

Espace minimal pour le montage : 90 m x 60 m,

Point le plus haut : 30 mètres,

2 arches métalliques de 5,65 tonnes chacune, 450 piquets d’ancrage assurent la solidité de cet espace unique,

Pour le montage une équipe de 12 personnes est nécessaire, ainsi que 2 grues de 80 tonnes.

Infos pratiques

Adresse : Champ de Mars

Prix des places : 12€ à 27€

Renseignements : site internet de la Grande Fête Lilloise du Cirque

Réservations : prochainement !!!



Source et image : DR / © Grande Fête Lilloise du Cirque – Thierry Fééry / © Zoom Sur Lille