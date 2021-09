Du 26 septembre au 23 octobre 2021, la Louche d’Or fête ses 20 ans

Du 26 septembre au 23 octobre 2021, l’Association Attacafa célèbre les 20 ans du Festival International de la Soupe : la Louche d’Or. L’Anniversaire nomade aura lieu à Lille (Wazemmes, Lille-Sud et Fives), Hellemmes et Roubaix.

Au programme

Ouverture – Dimanche 26 septembre 2021 de 12h à 18h30

Depuis 2001, le quartier de Wazemmes accueille des soupes du monde entier. Marmites et bols seront de sortie pour vous retrouver là où tout a commencé… Wazemmes !

Au menu : pas de festival comme au 1er mai, mais de la soupe évidemment, des concerts, spectacles et ateliers pour fêter 20 années loufoques et joyeuses. Une ouverture en fanfare d’un anniversaire nomade, qui voyagera tout un mois dans les quartiers de Lille et d’ailleurs.

Wazemmes en rue

Visites détournées du quartier par la Cie Détournoyment

Horaires : 13h, 14h30 et 16h – inscription le jour-même à l’Auberge de la Maison Folie Wazemmes

Mais d’où vient la Louche d’Or ? Et pourquoi tout se passe à Wazemmes depuis 20 ans ?

La Cie Détournoyment, spécialiste des mélanges entre réalité et utopie, propose de vous raconter l’histoire patrimonio-humoristique du Festival de la Soupe à Wazemmes.

Les Grosses légumes par la Cie Acidu

Horaires : 12h & 14h – entre le marché et Maison Folie Wazemmes

Une pincée de sourires dans le vinaigre quotidien : une carotte et un petit pois tentent de vous rallier à la cause des légumes en quelques courts dialogues saturés de calembours.

Dépêchez-vous de dire ce que vous avez sur le coeur (Crieurs publics) par la Cie Les Chiens Tête en Haut

Horaires : De 12h30 à 14h – entre le marché et Maison Folie Wazemmes – Auberge de la Maison Folie Wazemmes

Lettre d’amour, petite annonce, poème ou trait d’esprit, citation, revendication ou recette de soupe : les boîtes aux lettres des crieurs n’attendent que vous. Tout sera dit généreusement, à la criée !

La Soupe Participative

Horaire : dès 12h – devant l’Auberge de la Maison Folie Wazemmes

Ramenez vos légumes et vos économes, on cuisine tou·te·s ensemble dans notre chaudron magique ! Épluchage et cuisine collective au feu de bois

Les Soupes Gagnantes

Horaire : dès 12h – devant l’Auberge de la Maison Folie Wazemmes

Venez (re)goûter aux meilleurs potages du monde, élus entre 2001 et 2019 à la Louche d’or.

Contes en famille par Florence Masure

Horaires : 14h30 & 15h30 – entre le marché et Maison Folie Wazemmes – Auberge de la Maison Folie Wazemmes

Laissez-vous conter les histoires les plus louches, drôles ou captivantes en famille ou entre mômes.

Sortie de livre complétement louche… par Laurent Petit

Horaire : 16h30

Une présentation du livre “À la Soupe !” par son inénarrable auteur et ses fidèles avatars, Nicole Niglue et Louchdor.

Bab l’Bluz – Gratuit sur réservation

Horaire : 17h – Salle de spectacle de la Maison Folie Wazemmes

Véritable hommage aux racines intarissables de la culture Gnawa, irrésistiblement Psyché, indéniablement Rock, biberonné à la Funk, Bab l’Bluz est un véritable point de rencontre intercontinental. Ancienne et actuelle, portée par des paroles en arabe, des voix qui montent en flèche et des grooves lourds, leur musique semble pulser du coeur du Maghreb.

Réservation

Infos pratiques

Dans les rues de Wazemmes / Maison Folie Wazemmes – 70, rue des Sarrazins – Lille

Gratuit

Pass Sanitaire demandé

Hellemmes / Fives

Mardi 28 septembre 2021 – Apéro Livre – A la Soupe !

Horaire : 19h – Librairie BigleMoi – 124, rue Pierre Legrand – Lille

Souvenirs mémorables du Festival International de la Louche d’Or à consommer sans modération.

En présence de l’auteur Laurent Petit

Réservation conseillé au 09 81 64 56 85

Pass Sanitaire + document d’identité obligatoire

Mercredi 29 septembre 2021 – La parole aux casseroles par Du Vent dans les Mots

Horaire : 14h à 16h – Médiathèque de Fives – 18 Rue Bourjembois – Lille

Ce que la cuisine dit de nous ou comment la poésie invite à goûter la vie. Bienvenue dans votre atelier ! Ici les mots sont choisis et cuisinés à toutes les sauces, en famille.

Réservation

Dimanche 03 octobre 2021 – La B.R.U.T par la Cie Détournoyment Préparation

Horaires : De 11h à 15h30 – Porte à porte à Hellemmes

Rejoignez la brigade d’artistes, écumez le quartier de porte en porte, troquez votre plus beau légume et composez une recette unique ! Devenez comédien pour une journée, inscription par mail contact@attacafa.com. Dès 11h (repas fourni), porte à porte théâtrale de 13h30 à 15h30.



Métalouche à Chahuter

Dimanche 03 octobre 2021 de 15h à 17h – Atelier Gravure (en continu) par Marine Foratier

Horaires : de 15h à 17h – 122, rue Dourdin – Hellemmes

Venez-vous essayer à la gravure sur gomme pour réaliser vos propres tampons et parsemer le monde de vos plus beaux dessins !



Dimanche 03 octobre 2021 à 15h30 & 16h30 – Opéra 2 Légumes par Cie Détournoyment

Horaires : 15h30 & 16h30 – 122, rue Dourdin – Hellemmes

Un opéra déjanté mené par Mme Salade, M. Poireau et un jardinier conférencier. Farce légumo-lyrique pour toute la famille.



Dimanche 03 octobre 2021 à 17h – Dr Soukouss – Gratuit sur réservation

Horaires : 17h – 122, rue Dourdin – Hellemmes

Evelyne Mambo accompagnée de quatre guitaristes et percussionnistes, partageront une fusion sonore avec pour base l’énergie des musiques africaines des années 70/80.

Réservation



Roubaix

Mardi 05 octobre 2021 – La parole aux casseroles par Du Vent dans les Mots – COMPLET

Horaire : 14h à 16h – Médiathèque la Grand Plage – 2, rue Pierre Motte – Roubaix

Ce que la cuisine dit de nous ou comment la poésie invite à goûter la vie. Bienvenue dans votre atelier ! Ici les mots sont choisis et cuisinés à toutes les sauces, en famille.

Dimanche 10 octobre 2021 – La B.R.U.T par la Cie Détournoyment Préparation

Horaires : De 11h à 15h30 – Porte à porte à Roubaix

Rejoignez la brigade d’artistes, écumez le quartier de porte en porte, troquez votre plus beau légume et composez une recette unique ! Devenez comédien pour une journée, inscription par mail contact@attacafa.com. Dès 11h (repas fourni), porte à porte théâtrale de 13h30 à 15h30.



Dimanche 10 octobre 2021 – Atelier créatif par Wundertüte – En continu

Horaire : 15h à 17h – Saisons Zéro – 2, rue de Wasquehal – Roubaix

A deux ou quatre mains, venez réaliser une création colorée et à votre image.

Dimanche 10 octobre 2021 – Le cercle des songes par Métalu à Chahuter

Horaires : 15h30 & 16h30 – Saisons Zéro – 2, rue de Wasquehal – Roubaix

Entrez dans le Cercle des Songes, allongés dans des transats, écoutez le bruissement dans vos oreilles, les mots susurrés, les envolées mélodiques et les silences.

Dimanche 10 octobre 2021 – Nefeles – Gratuit sur réservation

Horaire : 17h – Saisons Zéro – 2, rue de Wasquehal – Roubaix

Inspiré de la mer Thalassa, se donnant toute latitude pour accoster les îles, se délasser dans une taverne populaire avec du rébétiko, se souvenir de la ville de Smyrne, jusqu’à se laisser porter par un courant contemporain, Nefeles s’apprécie en famille. On entendra peut-être le bruit des vagues ?

Réservation



Wazemmes

Mercredi 13 octobre 2021 – La parole aux casseroles par Du Vent dans les Mots

Horaire : 16h à 18h – Médiathèque de Wazemmes – 134 Rue de l’Abbé Aerts – Lille

Ce que la cuisine dit de nous ou comment la poésie invite à goûter la vie. Bienvenue dans votre atelier ! Ici les mots sont choisis et cuisinés à toutes les sauces, en famille.

Réservation

Archipel Louche à Wazemmes

Samedi 16 octobre 2021 – Apéro Livre – A la Soupe !

Horaire : 12h – Librairie le Bateau Livre – 154, rue Léon Gambetta – Lille

Souvenirs mémorables du Festival International de la Louche d’Or à consommer sans modération.

En présence de l’auteur Laurent Petit

Samedi 16 octobre 2021 – Jean-Luc Thomas et Gabriel Faure

Horaire : 15h30 – Jardin des Drôle d’Waz’eaux – 11, rue de l’Hôpital Saint-Roch – Lille

Ces deux musiciens infusent dans les airs traditionnels populaires les accents et les rythmes glanés lors de leurs voyages au long cours. Irlande, Brésil, Balkans, Niger, Inde… Les cinq continents et les cultures de leurs frères terriens les inspirent. Place limitée

Samedi 16 octobre 2021 – Crépi Show !

Horaire : 17h – Halles de Wazemmes – Place de la Nouvelle Aventure – Lille

Des choristes débridées coiffées de casques de chantier et une cheffe de choeur qui y met du coeur, voici une chorale parée à toutes éventualités. Et vous ?

Dimanche 16 octobre 2021 – Gharbaïn – Gratuit sur réservation

Horaire : 18h30 – Église Saint-Pierre Saint Paul de Wazemmes – 23, rue du Marché – Lille

Ce trio de musique marocaine réunit Abdalatef Bouzbiba au chant, au violon et au rabab, Thomas Loopuyt au oud et au luth lothar, et Nordine Boussetta aux percussions (derbouka, bendir et tarr). Empruntant une partie de leur répertoire à l’arabo andalou, au chaabi, musique populaire citadine et à l’aïta, leur poésie exprime le thème récurrent de l’amour sur lequel se rejoignent littératures savante et populaire. Gharbaïn s’inspire des styles du Maroc en les faisant vivre à la manière d’un incessant aller-retour, reflet de leur histoire et de leurs points d’attache multiples.

Réservation



Le Bouquet Final

Mercredi 20 octobre 2021 – La parole aux casseroles par Du Vent dans les Mots

Horaire : 16h à 18h – Médiathèque de Lille-Sud – 11, rue de l’Asie – Lille

Ce que la cuisine dit de nous ou comment la poésie invite à goûter la vie. Bienvenue dans votre atelier ! Ici les mots sont choisis et cuisinés à toutes les sauces, en famille.

Réservation

Samedi 23 octobre 2021 – SMS – On/Off par la compagnie On/Off

Horaire : dès 14h – Quartier de Lille-Sud

Samedi 23 octobre 2021 – SMS – On/Off par la compagnie On/Off

Horaire : dès 14h – Quartier de Lille-Sud

Jeudi c’est permis – 21 octobre 2021 – Gratuit sur réservation

Horaire : dès 20h – ouverture des portes à 19h30 – Grand Sud – 50, rue de l’Europe – Lille

20 ans ça se fête, en voici la recette. Mettre les petits plats dans les grands (et les bols dans les marmites…), accueillir notre public adoré avec un cocktail explosif, faire rissoler avec un bon concert, mixer avec un cabaret désopilant et porter à ébullition en faisant danser les gens sur les tables !

Les frères Bandini

Pour ouvrir la soirée, les frères Bandini vous emmèneront au coeur de l’Amérique, aux rythmes de banjo, mandoline, guitares folk…

Le Cabaret Soupe

Avec Laurent Petit comme maître de cérémonie, voici réunie la crème du cabaret Soupe, avec ses numéros les plus louches. Humour potache (potage ?) parsemé de surprises, c’est la bonne recette pour mettre le feu au Grand Sud !

‘Ndiaz

Avec la danse en rond pour fondation, les musiques populaires du monde comme horizon, et l’improvisation comme ligne de fuite, ‘Ndiaz invente une musique hybride, jetant parfois des ponts avec le Liban, la Turquie, le Brésil ou la Roumanie. Ça va danser !

Réservation

Concert Evenements

Oumou Sangaré – 23 octobre 2021

Horaire : 20h – ouverture des portes dès 19h30 – Le Grand Sud – 50, rue de l’Europe – Lille

Pour terminer ce mois anniversaire, nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir la grande voix du Mali, Oumou Sangaré. Devenue une star mondiale et même une icône pop avec le très moderne album « Mogoya », celle qu’on appelle Wassoulou Kono (l’oiseau chanteur du Wassoulou, en référence à sa région d’origine), nous offrira une version acoustique de cet opus. Dénonçant sans relâche l’excision, les mariages forcés et la polygamie, cette battante, insoumise et révoltée, reste une artiste à la pointe du combat pour l’émancipation des femmes et à l’audace musicale intacte.

Réservation

