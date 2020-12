Du 01 au 31 décembre 2020, ilévia est solidaire du Secours Populaire Français

A l’approche des Fêtes de Fin d’Année, ilévia entend contribuer concrètement à la mise en œuvre d’actions à destination des publics fragilisés. Dans le contexte sanitaire actuel, la période de Noël sera ainsi placée sous le signe de la solidarité chez ilévia, qui a noué un partenariat avec le Secours Populaire Français. Par ailleurs, suite aux dernières annonces gouvernementales, l’offre de transports sera également renforcée pendant la période des fêtes.

1 Validation = 1 Don

Du 01 au 31 décembre 2020, ce partenariat fonctionnera sur le principe du micro-don. Ainsi, sur cette période, pour chaque validation de titre de transport, ilévia fera un don au Secours Populaire Français. Une association qui intervient notamment dans les domaines de l’aide alimentaire et vestimentaire, de l’insertion professionnelle et de l’accès aux soins pour tous.

Conscient du rôle actif que les transports en commun doivent exercer dans le développement d’une Métropole plus durable, ilévia souhaite à travers cette campagne encourager l’implication de tous les clients à travers un geste collectif à la fois simple, fort et solidaire.

Une offre adaptée depuis le début de la crise, et renforcée en décembre

Mobilisée aux côtés des usagers en ce contexte particulier, dès les prémices de la crise sanitaire, ilévia a mis en œuvre un plan de maintien de l’activité visant à permettre aux voyageurs d’assurer leurs déplacements essentiels. Ainsi, à l’approche des fêtes, l’offre de transports sera évidemment maintenue et même renforcée chaque dimanche du mois de décembre, et ce pour l’ensemble des modes de transports (bus, métro, tramway).

Ainsi, les dimanches 06, 13 et 20 décembre 2020, l’offre de transports sera plus importante qu’un dimanche ordinaire :

Métro lignes 1 & 2

Une rame de métro toutes les 2 à 3 minutes de 13h30 à 19h sur les deux lignes (contre 3 à 4 minutes les autres dimanche), une rame toutes les 8 minutes en soirée.

Tramway

Un départ toutes les 10 minutes entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche de 10h30 à 13h30 et toutes les 8 minutes de 13h30 à 19h (au lieu de 15 minutes les autres dimanches).

Bus :

– La Citadine de Roubaix (Leers Centre Commercial) : passage de la Citadine de Roubaix par le Centre commercial de Leers du début à la fin du service, un bus toutes les 15 minutes de 13h à 18h;

– Corolle 2 (Englos et Lomme Centre Commercial) : un bus toutes les 30 minutes de 8h à 13h et toutes les 15 minutes de 13h à 18h entre Haubourdin Le Parc et St Philibert uniquement ;

– Liane 7 (Faches Centre Commercial) : un bus toutes les 15 minutes de 13h à 18h.

Source et image : DR / © ilévia