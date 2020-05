[Déconfinement] Si les voyants sont au vert, la ville de Lille pourrait rouvrir progressivement les Parcs et Jardins à partir du 11 mai 2020

La Ville de Lille souhaite pouvoir procéder à la réouverture progressive de ses parcs et jardins après le 11 mai 2020, dès que les conditions seront réunies. Cette possibilité est soumise à la situation sanitaire départementale sur la carte du déconfinement publiée par le Gouvernement.

Ainsi, au 11 mai 2020, si le département du Nord reste classé rouge, les parcs et jardins ne pourront rouvrir, conformément aux décisions annoncées par le Premier ministre le 28 avril dernier.

Dès que ce classement passera au vert, un déconfinement progressif sera appliqué aux parcs et jardins. Dans un premier temps, il concernera les 4 plus grands espaces verts de la ville, dans lesquels les règles de distanciation sont les plus faciles à respecter : le Parc de la Citadelle, le Jardin des Plantes, le Parc des Dondaines et le Parc Matisse.

Si les gestes « barrière » et la distanciation y sont bien respectés, cette première réouverture sera élargie dans une seconde phase, à compter du 02 juin 2020, aux autres parcs et jardins, en particulier les jardins de proximité.

Ces dispositions ne concernent pas le Zoo qui reste quant à lui fermé jusqu’à nouvel ordre, conformément aux recommandations gouvernementales.

Source et images : DR – © Ville de Lille