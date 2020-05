[Déconfinement] Piétonisation du Centre-Ville et du Vieux-Lille chaque samedi ainsi que les dimanches de soldes

A partir du samedi 16 mai 2020, la Ville de Lille met en place des piétonisations temporaires dans 22 rues et 3 places du centre-ville. Ces aménagements transitoires de l’espace public visent à garantir la sécurité sanitaire en facilitant le respect de la distanciation physique dans des rues commerçantes très fréquentées. Ces rues et places seront temporairement fermées à la circulation automobile pour les réserver aux piétons chaque samedi ainsi que les dimanches de soldes, entre 10h et 19h.

Seules la Navette du Vieux-Lille et la ligne de bus n°9 (sur un très court tronçon) continueront de circuler dans le périmètre pendant cette période. Les riverains disposant d’un parking privé dans ces rues pourront les quitter et les regagner.

Ces piétonisations s’inscrivent également dans l’action de soutien de la Ville aux commerçants qui rouvrent leur établissement. Après avoir établi, avec la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services (FLCAS) et des Unions Commerciales Lilloises, un protocole garantissant la sécurité sanitaire des commerces, l’aménagement de l’espace public est une mesure qui sécurise et qui rassure les Lillois en facilitant la circulation et les distances recommandées.

Dans d’autres rues à forte densité commerciale, la Ville de Lille élargit les trottoirs en neutralisant des places de stationnement pour offrir plus de places aux piétons et aux clients en attente devant les commerces et pour garantir, partout dans la ville, le respect de la distanciation physique.

Ces mesures pourront évoluer pour s’adapter au mieux à la situation dans l’espace public lillois.

Les 3 places et 22 rues (ou parties de rue) piétonnisées à partir du 16 mai 2020 :

3 places :

– Grand’Place

– Place Louise de Bettignies

– Place du Lion d’Or (de la place du Lion d’Or à la rue des Tours)

22 rues :

– Rue des Manneliers

– Rue Pierre Mauroy (entre la rue Faidherbe et la rue des Ponts de Comines)

– Rue de la Monnaie

– Rue des Arts

– Rue Saint Jacques

– Rue des Chats Bossus

– Rue de la Clef

– Boulevard Carnot (entre la rue des Arts et la place du Théâtre)

– Rue de la Grande Chaussée

– Rue Lepellettier

– Rue Basse

– Rue du Curée Saint Etienne

– Rue Esquermoise

– Rue des Poissonceaux

– Rue du Cirque

– Rue Bartholomé Masurel

– Rue Thiers (de la rue de la Chambre des Comptes à la rue Esquermoise)

– Rue Jean Jacques Rousseau

– Rue Doudin

– Rue des Trois Mollettes

– Rue de Weppes

– Rue Royale (entre la rue Léonard Danel et la rue Esquermoise)

Source : Ville de Lille et images : DR – © Zoom Sur Lille