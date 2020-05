[Déconfinement] Les écoles élémentaires lilloises rouvrent à partir du 14 mai 2020, les écoles maternelles resteront fermées

Le Ministère de l’Éducation Nationale et la Ville de Lille ont travaillé ensemble à un plan de réouverture des écoles où les enfants seront accueillis à compter du jeudi 14 mai 2020, les enseignants faisant leur rentrée les 11 et 12 mai 2020.

La préoccupation de la Ville de Lille est la sécurité sanitaire des élèves et dès lors de leur famille, des enseignants et de la communauté éducative. C’est à la seule condition du respect strict des conditions du protocole sanitaire, et notamment de la distanciation sociale, que les classes peuvent rouvrir.

Les classes seront ainsi limitées à 10 élèves maximum.

lE DISPOSITIF POUR LES écoles maternelles ET élémentaires

Au regard des locaux disponibles, des enseignants reprenant l’école tandis que les autres accompagneront les enfants qui resteront chez eux par l’enseignement à distance, l’Éducation Nationale a décidé l’organisation suivante qui a recueilli l’accord de la Ville de Lille :

Pour les Écoles Maternelles

Il n’y aura pas de réouverture le 14 mai 2020. Les directeurs des écoles interrogeront dans la semaine du 11 mai 2020 chaque famille pour évaluer les intentions d’inscriptions des enfants en Grande Section. En fonction des résultats, une réouverture des Grandes Sections pourra être envisagée à partir du 25 mai 2020.

Pour les Écoles Élémentaires

Ils seront accueillis en priorité:

– les élèves des parents à professions prioritaires (personnels soignants, personnels de secours et d’assistance, fonction publique locale, commerçants, enseignants, travailleurs sociaux).

– les élèves où les deux parents (ou le parent en cas de famille monoparentale) doivent impérativement être présents sur le lieu de travail et ce quotidiennement.

– les élèves ayant décroché pendant le confinement et ceux dont l’enseignant juge le retour à l’école comme prioritaire.

Le directeur organise le contact avec les familles et organise les groupes de 10 enfants maximum par classe.

Une évaluation du dispositif sera réalisée conjointement par l’Éducation Nationale et la Ville de Lille à la fin du mois de mai.

A noter que sont maintenus dans l’immédiat les 2 pôles d’accueil, qui pourraient être réunis en un, pour les enfants des personnels soignants et de secours et d’assistance à l’école Briand Buisson Nadaud et à l’école Kergomard. Il sera conseillé à chaque famille de privilégier un retour dans l’école d’origine, avec le maintien des maternelles dans ces écoles. Le mercredi et le week-end, les enfants seront accueillis de la même manière qu’actuellement.

Restauration scolaire

La Ville assurera la restauration scolaire dès le 14 mai 2020.

L’accueil périscolaire

A partir du 14 mai 2020, la Ville de Lille organisera l’accueil du soir de 16h30 à 18h30. Les familles qui souhaiteraient un accueil périscolaire le matin sont invitées à le faire savoir les 14 ou 15 mai 2020 pour qu’éventuellement un accueil soit organisé à partir du lundi 18 mai 2020.

l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

La Ville de Lille organisera les ALSH pour les enfants de retour à l’école les mercredis dans les mêmes conditions sanitaires.

