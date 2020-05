[Déconfinement] La MEL et ilévia annoncent une série de mesures pour garantir la sécurité sanitaire dans les transports en commun

La Métropole Européenne de Lille (MEL) et ilévia engagent un plan de déconfinement pour permettre aux Métropolitains de reprendre en confiance les transports publics, avec de nouvelles règles sanitaires (port du masque obligatoire, distanciation physique et respect des gestes barrières). Dès le 11 mai 2020, l’offre de transports sera portée à 70% de sa capacité, contre 30% pendant la durée du confinement.

Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille

« C’est un énorme défi que nous relevons avec ce plan de déconfinement des transports publics. Les métropolitains peuvent retrouver leurs transports avec confiance, nous mettons tout en œuvre avec ilévia pour respecter les consignes sanitaires nécessaires. Mais la reprise dans les transports, ce n’est pas le chacun pour soi. C’est tous ensemble pour faire face au virus, avec de nouvelles règles comme le port du masque ou la distanciation physique ».

Plan de déconfinement dans les transports publics

Limiter les déplacements

Le meilleur moyen de lutter contre la propagation du virus reste aujourd’hui de limiter ses déplacements à l’essentiel. Si la sortie du confinement implique une reprise progressive de l’usage des transports en commun, la MEL et ilévia incitent les Métropolitains à limiter leurs déplacements et encouragent les entreprises à favoriser le télétravail pour leurs salariés lorsque cela est possible ou à modifier leurs horaires afin d’étaler l’heure de pointe sur le réseau ilévia.

Une offre de transport à 70%

Métro

Les 2 lignes de métro circuleront avec une fréquence adpatée et une amplitude nominale, à l’exception du samedi pour la ligne 1 avec un dernier départ à 00h30 depuis Gare Lille Flandres.

Les deux lignes de métro circuleront avec une fréquence adaptée

Tramway

Le tramway circulera avec une fréquence adaptée et une amplitude nominale.

Bus

L’offre de transport est adaptée sur le réseau bus. Toutes les lignes circuleront sur leur amplitude nominale, mais avec des fréquences pouvant être adaptées. Toutes les communes seront desservies. Les lignes scolaires reprendront quant à elles progressivement à compter du 12 mai 2020. Le détail ligne par ligne est consultable sur le site ilevia.fr et sur l’application ilévia (Google Play & App Store).

Handipole, V’lille et les parkings relais

Les services Handipole, V’lille et les parkings relais sont, quant à eux, pleinement accessibles.

Gilles Fargier, Directeur Général d’ilévia

« A l’heure de la sortie du confinement, notre priorité est de garantir la sécurité des voyageurs et des collaborateurs ilévia. L’ensemble des équipes est mobilisé en ce sens. Leur engagement, associé au civisme des voyageurs, permettra d’appréhender dans les meilleures conditions l’usage des transports en commun dans ce contexte inédit.»

Garantir la sécurité sanitaire dans les transports en commun

La Métropole Européenne de Lille a défini avec son opérateur plusieurs mesures qui seront mises en place dès le 11 mai 2020 dans les transports en commun. Le port du masque sera obligatoire pour voyager sur le réseau ilévia et les gestes barrières, ainsi que la distanciation physique devront être respectés. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des voyageurs dans les principales stations et en agence. Et les usagers pourront trouver masques et gels dans les distributeurs.

Une signalétique spécifique sera déployée sur le réseau, en complément de l’information voyageur, afin de gérer et orienter les flux. Les portillons d’accès seront également utilisés de manière à gérer les flux en station.

Pour assurer des déplacements en toute sécurité, une nouvelle signalétique est en cours de déploiement sur l’ensemble du réseau #ilévia. #Tousmobilisés pour voyager en toute confiance. pic.twitter.com/I9ZagEYZ6f — Keolis Lille Métropole (@KeolisLille) May 7, 2020

En parallèle, les procédures de désinfection et de nettoyage se poursuivront quotidiennement sur le réseau à bord des rames de métro et tramway, dans les bus, ainsi que dans les stations et espaces de vente. Ces opérations de désinfection avec des produits spécifiques sont menées autant dans les dépôts et garages en fin de journée, qu’en ligne ou aux principaux terminus en cours de journée. Une attention particulière sera portée sur les points de contact : barres, portes, volants, comptoirs, distributeurs automatiques, …

Les équipes ilévia mobilisées pour accompagner les voyageurs

Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes d’ilévia sont engagées et mobilisées pour permettre aux professionnels en 1ère ligne et à l’ensemble des personnes qui en ont besoin, de se déplacer. Elles continueront à l’être à compter du 11 mai 2020. Le personnel au contact, près de 300 salariés ilévia, sera ainsi déployé sur l’ensemble du réseau afin d’accompagner les voyageurs dans l’appréhension et le respect des nouvelles pratiques. L’engagement des équipes ilévia, associé au civisme des voyageurs, permettra d’appréhender dans les meilleures conditions l’usage des transports en commun dans ce contexte inédit.

Sources : MEL & Ilévia – Photos & images : DR – © MEL / © ilévia