[Déconfinement] Dès le 11 mai 2020, la ville de Lille & les commerçants lillois mettent en place un protocole pour garantir la sécurité sanitaire des clients et des salariés

La Ville de Lille, la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services (FLCAS) et des Unions Commerciales Lilloises ont élaboré ensemble un protocole qui vise à donner un cadre de recommandations clair aux commerçants afin de garantir dans leur établissement un niveau de sécurité sanitaire optimal pour les clients, comme pour les salariés. Avec ce protocole, l’objectif est d’accompagner et de soutenir la reprise de l’activité des commerces, très durement touchés par le confinement, en proposant une approche commune qui sécurise la pratique du shopping et rassure les clients.

Protocole

Des précautions à l’endroit des clients

– Matérialiser la file d’attente extérieure par un marquage au sol afin de réguler les flux,

– Laisser la porte d’entrée ouverte pour éviter que les clients ne touchent la poignée,

– Selon la taille de l’établissement, ne laisser rentrer qu’une ou deux personnes en même temps,

– Mettre en permanence à disposition des clients du gel hydro-alcoolique ainsi que des masques et gants dans la mesure du possible,

– Autant que possible, demander aux clients de ne pas toucher les produits. Préférer déléguer la tâche de démonstration et de manipulation à un collaborateur,

– D’une façon générale, éviter autant que possible le libre-service,

– Éviter les climatisations et ventilations mobiles,

– Quand le magasin possède plusieurs entrées, faire entrer et sortir les clients par un accès séparé,

– Nettoyer très régulièrement et avec périodicité les sols et comptoirs, les poignées de portes du magasin, les outils,…,

– Organiser, lorsque cela est utile, une fermeture régulière de quelques minutes pour procéder au nettoyage du magasin,

– Recouvrir le terminal de paiement d’un film transparent et le nettoyer après chaque encaissement avec une solution hydro-alcoolique.

Des précautions à l’endroit des salariés

– Prévoir du matériel de protection pour les équipes en quantités suffisantes (masques ou visières de protection, gel hydro alcoolique, gants, lingettes, boîtes de mouchoirs en papier, savon, essuie tout, sacs poubelle),

– Favoriser le port du masque,

– Sensibiliser les équipes à l’importance de se laver les mains très régulièrement,

– Équiper les caisses d’une protection entre le client et le salarié (film plastique transparent, plexiglas…),

– Privilégier les règlements par carte bancaire sans minimum de montant et sans contact (le plafond du paiement sans contact passe à 50€ le 01 mai 2020),

– Dans la mesure du possible, ne pas accepter d’argent liquide et de chèques afin d’éviter toute manipulation dangereuse (et en informer votre clientèle dès l’entrée),

– Attribuer du matériel individuel aux salariés : stylos, cutters, blouses ou tabliers et éventuellement téléphones,

– N’utiliser que des bouteilles d’eau individuelles,

– Répartir les tâches de travail quand l’effectif le permet : encaissement, nettoyage régulier des portes poignées et des espaces de travail, présentation des produits en démonstration…

– Supprimer les équipements en libre-service : magazines, fontaine à eau, cafetière en libre-service, pots à crayons…

– Équiper les toilettes de savon, papier essuie-tout et sacs poubelle.

Des conseils spécifiques pour les commerces d’habillement

– Désinfecter les cabines d’essayage après chaque usage à la vapeur ou avec une bombe aérosol spécifique

– Ne remettre en rayon un vêtement essayé et non acheté qu’après l’avoir stocké dans un lieu séparé du public pendant plusieurs heures (voire le lendemain à l’ouverture), le virus ne tenant pas plus de 3 à 4 heures sur un textile selon les Autorités Sanitaires Françaises.

Kit de redémarrage pour les commerçants

Les commerces signataires recevront un kit de redémarrage comprenant 4 masques, de 500 ml de gel hydroalcoolique ainsi que du ruban adhésif pour marquer les distances de sécurité sanitaire. Ils disposeront également d’un affichage commun (voir ci-dessous) à apposer sur leur vitrine ou porte d’entrée.

Affichage sur les vitrines lilloises

Campagne d’affichage

Dès le 12 mai 2020, une campagne d’affichage sera également déployée sur les panneaux de la Ville pour accompagner la réouverture des commerces. Il s’agira de l’unique campagne de communication diffusée sur le territoire au lendemain du début du déconfinement, conformément aux capacités de la société Clear Channel dont l’activité à Lille reprendra progressivement.

Source et images : DR – © Ville de Lille