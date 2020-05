[Déconfinement] Dès le 11 mai 2020, la SNCF propose un plan de reprise en Hauts-de-France (45% de TER, coupon d’accès obligatoire, marquage, port du masque obligatoire…)

Dans le cadre du déconfinement progressif annoncé par le Gouvernement à compter du 11 mai 2020, l’ensemble du trafic ferroviaire reprend progressivement lundi prochain, avec une attention très forte portée aux conditions sanitaires dans les trains et dans les gares.

La Charte « En train, tous responsables » du Groupe SNCF garantira à la reprise une relation de confiance entre la SNCF, ses clients, ses agents et l’ensemble de ses partenaires.

Après avoir assuré un plan de transport minimal compatible avec la continuité des fonctions vitales de la Nation, les équipes SNCF préparent depuis quelques semaines la reprise progressive des circulations TER Hauts-de-France à compter du 11 mai 2020, en accord avec la Région, et à la réouverture progressive des guichets de 59 gares en région.

45% de TER Hauts-de-france

Dès lundi, l’offre TER Hauts-de-France passera de 15% à 45% de son plan de transport habituel. Concrètement, alors que 142 TER circulent quotidiennement depuis le 18 mars, SNCF proposera 552 TER à partir du 11 mai 2020, avec 40% de l’offre KRONO+ GV (TERGV) habituelle. Toutes les lignes TER Hauts-de-France seront desservies, avec un niveau toutefois hétérogène pour tenir compte de la fréquentation.

Le programme prévisionnel des horaires des trains pour les trois semaines à venir est disponible depuis le vendredi 08 mai 2020, sur le site ter.sncf.com/hauts-de-france/horaires via la rubrique « Rechercher un horaire ».

Dimanche 10 mai 2020 à 17h, les clients pourront vérifier les horaires des trains pour la journée de lundi. A partir de cette date, les informations du lendemain seront disponibles chaque jour à 17h, sur le site TER et sur l’Appli SNCF (Google Play & App Store).

Coupon d’accès gratuit & obligatoire pour certains trains

Dès lundi 11 mai 2020, en plus du titre de transport habituel, abonnement ou billet occasionnel, un coupon d’accès gratuit sera nécessaire pour voyager à bord des TER de certaines lignes de la région.

Les trains TER en provenance ou à destination de Lille et Paris seront régulés pour garantir un taux d’occupation de 50% maximum : les clients devront réserver leur trajet, jusqu’à 3 jours avant, en se munissant d’un coupon d’accès gratuit mais obligatoire pour accéder aux trains. Le nombre de places sera limité.

Cette mesure vise pleinement à organiser la distanciation et à garantir à tous les meilleures conditions sanitaires.

Les coupons d’accès sont disponibles à partir de vendredi 08 mai 2020 pour la journée de lundi 11 mai 2020, exclusivement sur le site TER et sur l’Appli SNCF (Google Play & App Store).

Consulter les modalités pratiques du coupon d’accès >>> ter.sncf.com/hauts-de-france/coupon-acces

(cliquez sur l’image pour accéder au pdf)

Marquage



Un marquage est réalisé à bord des TER et en gare pour faciliter la distanciation.

Ainsi, les équipes SNCF des gares et des ateliers de maintenance disposent de quelques jours à peine d’ici le 11 mai 2020 pour apposer plus de 10 000 stickers au sol en gare et 50 000 dans les TER.

Pour rappeler les mesures barrière et de distanciation à tous les utilisateurs de l’espace gare, des affiches et des annonces sonores viennent aussi compléter le dispositif de marquage.

Port du masque & filtrages d’accès

Pour s’assurer du port du masque dans l’espace public, des filtrages d’accès seront mis en œuvre à l’entrée des gares les plus fréquentées avec le personnel des gares et le concours des forces de l’ordre.

Nettoyage

A propos du nettoyage, deux opérations de désinfection par 24 heures sont effectuées sur les rames TER Hauts-de-France depuis le début de la crise sanitaire (obligation légale fixée à une intervention). La fréquence de nettoyage des gares sera renforcée et des produits virucides seront utilisés par les équipes de nettoyage pour traiter les surfaces de contact (rampes, boutons d’appel d’ascenseurs, distributeurs…) une à deux fois par jour selon la gare.

Pour vous permettre de voyager en toute sécurité, nous renforçons le nettoyage des gares🧼Désinfection des zones de contact avec un produit virucide, ramassage des poubelles à 75%, 3100 agents sont ainsi mobilisés👏#EnTrainTousResponsables cc @GroupeSNCF pic.twitter.com/FiHQXBPAGb — SNCF Gares & Connexions (@ConnectGares) May 7, 2020

En train, tous responsables



Site internet SNCF

Site internet TER Hauts-de-France

Source : SNCF – Photos & images : DR – © SNCF / © Région Hauts-de-France