[Covid-19] Zoom Sur Lille vous propose de découvrir les événements reportés à Lille

Lille Grand Palais*

Le salon Art Up aura lieu du 25 au 28 juin 2020 (au lieu du 05 au 08 mars 2020)

Le salon Immotissimo aura lieu du 12 au 14 juin 2020 (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Le salon Habitat – Viving aura lieu du 12 au 14 juin 2020 (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Les salons de l’Étudiant Formation et évolution professionnelle et Apprentissage, alternance et métiers est reporté ultérieurement (au lieu du 13 au 15 mars 2020)

Le salon Lille Auto Héritage est reporté du 11 au 13 décembre 2020 (au lieu du 17 au 19 avril 2020)

Le Geek Day Lille est reporté les 19 & 20 septembre 2020 (au lieu du 18 & 19 mai 2020)

Le Grand Sud*

Le Bal du Cheval Blanc est reporté au 19 septembre 2020 (au lieu du 07 mai 2020)

Le Lille Tattoo Festival est reporté ultérieurement (au lieu du 16 & 17 mai 2020)

Gare Saint Sauveur*

Le salon Emmaüs est reporté ultérieurement (prévu le 14 mars 2020)



Le 111 des Arts – Lille*

L’expo-vente d’œuvre d’art de l’association le 111 des Arts est reporté en octobre 2020 (au lieu du 21 au 29 mars 2020)

Tennis Club Lillois Lille Métropole*

Le Play In Chalenger 2020 sera peut-être reporté en automne (prévu du 23 au 29 mars 2020)

Distribution du Chti*

La distribution du CHTI (animations/concert Virgin place de la République) est reporté ultérieurement (au lieu du 28 & 29 mars 2020).

La Louche d’Or*

La 20ème édition de la Loucheest reportée au 01 mai 2021 (au lieu du 01 mai 2020).

La Route du Louvre*

La 15ème édition de la Route du Louvre sera peut-être reportée (au lieu du 10 mai 2020)

La Nuit des Musées*

La 16ème édition de la Nuit Européenne des Musées est reportée au 14 novembre 2020 (au lieu du 16 mai 2020)

LGBTI + Pride Lille*

La 25ème édition de la LGBTI + Pride de Lille initialement prévue au mois de juin, est reportée du jeudi 17 au dimanche 27 septembre 2020 (Marche des Fiertés le samedi 26 septembre 2020).

Video Mapping Festival*

L’Ouverture à Lille du Video Mapping Festival est reportée au 02 avril 2021 – sous réserve (au lieu du 03 avril 2020)

* sous réserve de modification

Illustration : © Zoom Sur Lille